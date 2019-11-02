подписаться на рассылку
24.65 24.95
27.25 27.8
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • В берлинском зоопарке познакомили новорожденных панд-близняшек
02 ноября 2019, суббота, 22:00 308
Жизнь 2019-11-02T22:00:49+02:00
Українські Новини
В берлинском зоопарке познакомили новорожденных панд-близняшек

В берлинском зоопарке познакомили новорожденных панд-близняшек

Панда, Животные, детеныши панд

В начале ноября в зоопарке Берлина двоих рожденных в сентябре пандочек близняшек познакомили друг с другом. Об этом сообщает 112.

Так, сообщается, что в сентябре близняшек родила самка по кличке Менг-Менг.

Однако, детенышей разделили и каждому предоставили индивидуальный уход.

Новорожденная панда в Берлине. Скриншот: 112Новорожденная панда в Берлине. Скриншот: 112

Благодаря стараниям ветеринаров, малыши набрали 3 кг и уже самостоятельно ползают.

Также, по словам зоологов, детенышей еще до новогодних праздников выпустят из вольера к матери.

Большая панда - редкий вид, который еще недавно был под угрозой вымирания. Сейчас в мире в дикой среде насчитывают менее двух тысяч особей.

Как сообщали Українські Новини, новое зоокафе в юго-восточном китайском городе Чэнду, где, как ранее считалось, было шесть детенышей большой панды, оказалось в центре скандала. Гостей заведения обманывали, выдавая за панд перекрашенных собак породы чау-чау.

А в китайском заповеднике нашли панду-альбиноса

Также в августе одном из бельгийских зоопарков "Пайр Дайза" большая панда родила двух детенышей, что является очень редким явлением.

Больше новостей о: Панда Животные детеныши панд

Архив
Новости
В США во время авиашоу разбился военный самолет, пилот погиб 23:10
На Банковой Баканов и Богдан подрались. Богдану выбили зуб, - журналист 22:49 Мнение
Автобус перевернулся в Хмельницкой области. Фото: пресс-служба полиции
В Хмельницкой области перевернулся автобус с пассажирами, пострадали 13 человек 22:24
Светлана Фабрикант: горстка нацвандалов выковыряла памятную доску Жукова. Будем защищать 21:35 Мнение
Придется сидеть: Дубневич удивлен и недоволен 100-миллионным залогом 21:15
больше новостей
Пенсионный фонд начал финансирование пенсий за октябрь 06:45 Инфографика
Семен Семенченко. Фото: Українське фото
Верховный Суд принял решение: комбату Семенченко могут вернуть его воинские звания 12:03
Богдан Яременко. Скриншот: Pavlovsky News/YouTube
Яременко назвал манипуляцией публикацию своей переписки с проституткой без его спроса 00:06
Председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко. Фото: пресс-служба
Черниговщина вместо Турции: новоназначенный глава Черниговской ОГА зовет Volkswagen строить завод в области 21:47
Главное успеть: "Укрзализныця" увеличила срок предварительной покупки билетов 07:35
больше новостей
В "Слуге народа" выступили за легализацию проституции 17:30
Более половины украинцев против получения паспортов жителями оккупированного Донбасса без проверок 08:47
Суд отказался арестовывать Дубневича и отпустил его под залог в 100 миллионов 19:16
Пенсионный фонд начал финансирование пенсий за октябрь 06:45 Инфографика
Субсидирование тарифов для населения за счет промышленности негативно влияет на экономику, - Чех 12:50
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok