В берлинском зоопарке познакомили новорожденных панд-близняшек

В начале ноября в зоопарке Берлина двоих рожденных в сентябре пандочек близняшек познакомили друг с другом. Об этом сообщает 112.

Так, сообщается, что в сентябре близняшек родила самка по кличке Менг-Менг.

Однако, детенышей разделили и каждому предоставили индивидуальный уход.

Новорожденная панда в Берлине. Скриншот: 112

Благодаря стараниям ветеринаров, малыши набрали 3 кг и уже самостоятельно ползают.

Также, по словам зоологов, детенышей еще до новогодних праздников выпустят из вольера к матери.

Большая панда - редкий вид, который еще недавно был под угрозой вымирания. Сейчас в мире в дикой среде насчитывают менее двух тысяч особей.

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Как сообщали Українські Новини, новое зоокафе в юго-восточном китайском городе Чэнду, где, как ранее считалось, было шесть детенышей большой панды, оказалось в центре скандала. Гостей заведения обманывали, выдавая за панд перекрашенных собак породы чау-чау.

А в китайском заповеднике нашли панду-альбиноса.

Также в августе одном из бельгийских зоопарков "Пайр Дайза" большая панда родила двух детенышей, что является очень редким явлением.