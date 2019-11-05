В Балтийском море нашли почти тысячу бутылок элитного коньяка и ликера 100-летней давности

На дне Балтийского моря нашли 900 бутылок редкого коньяка и ликера. Алкоголь переправлялся из Франции в Российскую империю в 1917 году. Шведский пароход, перевозивший груз российскому царю Николю II, был затоплен немецкой подводной лодкой, так как алкоголь в то время считался контрабандной продукцией. Об этом сообщает The Local.

Обломки корабля были обнаружены в 1999 году, однако долгое время дайверы не могли добраться до груза из-за опасности.

После нескольких лет приготовлений шведские и исландские дайверы объединили усилия и подняли со дна около 600 бутылок коньяка De Haartman & Co и 300 бутылок ликера Benedictine.

Издание также обращает внимание на историческую ценность находки: найденный коньяк больше не производится.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Грузии нашли древнейшие образцы вина.

Тем временем на МКС отправят 12 бутылок французского вина, чтобы изучить влияние космоса на алкоголь.