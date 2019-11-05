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05 листопада 2019, вівторок, 19:22 15
Суспільство 2019-11-05T19:39:11+02:00
Українські Новини
Атестацію вишів на предмет їх наукової діяльності призупинили

Атестацію вишів на предмет їх наукової діяльності призупинили

Вища освіта, ВНЗ, Анна Новосад, атестація ВНЗ

Національний рада з питань розвитку науки та технологій вирішив призупинити атестацію вищих навчальних закладів на предмет їхньої наукової діяльності до 2020 року.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні нацради у вівторок, передають Українські Новини.

"Для доповнення атестації найкращими додатковими експертами ми вирішили призупинити на кілька місяців", - сказала міністр освіти і науки, голова адміністративного комітету Нацради розвитку науки і технологій Анна Новосад.

Міністр зазначила, що атестація необхідна для того, щоб міністерство мало підстава для розподілу базового фінансування кращих університетів.

Крім цього, Новосад зазначила, що експертні ради мають бути доповнені низкою іноземних експертів і в наступному році атестація відновиться.

При цьому на базове фінансування, за словами міністра, у проекті державного бюджету на 2020 рік передбачено 400 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, на думку експертів, українська освіта не пристосована до ринку праці.

Також освіта впливає на рівень доходів.

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