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05 ноября 2019, вторник, 19:21 139
Общество 2019-11-05T19:31:01+02:00
Українські Новини
Вспышка дифтерии в Украине: в Одессе хватит сыворотки лишь на двоих человек

Вспышка дифтерии в Украине: в Одессе хватит сыворотки лишь на двоих человек

Одесса, Дифтерия, вспышка дифтерии
Шприц. Фото: blogs.wsj.cоm
Шприц. Фото: blogs.wsj.cоm

8 доз сыворотки против дифтерии, которая подкосила в Украине уже более 20 человек, имеются в наличии в Одессе по состоянию на 5 ноября, случаев заболевания не зафиксировано.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Одесского городского совета.

По его словам, в среднем за год в Одессе фиксируется 1 случай заболевания.

Горсовет, при необходимости, будет заказывать дополнительное количество доз сыворотки.

Также в городских амбулаториях имеется около 40 тыс. бесплатных вакцин от дифтерии.

Всего в Одессе около 54% детей и взрослых вакцинированы от дифтерии.

Прививки можно сделать у своего семейного врача в день обращения.

Отметим, что для лечения одного человека от дифтерии нужно 4 дозы сыворотки.

Как сообщали Українські Новини, в Украине уже больше двадцати человек заболели дифтерией. В целом в Украине имеется 6,8 млн доз вакцины, однако уровень вакцинации не превышает 60%.

Также в Украине возможна эпидемия дифтерии, всего половина украинцев сделали прививки.

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