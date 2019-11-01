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01 ноября 2019, пятница, 14:52 10
Медицина 2019-11-01T15:01:34+02:00
Українські Новини
В Украине уже больше двадцати человек заболели дифтерией

В Украине уже больше двадцати человек заболели дифтерией

Дифтерия, Зоряна Скалецкая, вспышка дифтерии
Шприц. Фото:blogs.wsj.com
Шприц. Фото:blogs.wsj.com

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявляет, что на данный момент в Украине у 21 человека подтвержден диагноз дифтерии.

Об этом она сказала на брифинге, передают Українськi Новини.

"На сегодня в Украине зарегистрирован 21 человек, который имеет подтвержденный диагноз дифтерии. Основным способом предупреждения этой болезни является повышение уровня вакцинации", - сказала министр.

При этом она добавила, что на данный момент государством закуплены и розданы медучреждениям все вакцины, необходимые для вакцинации населения.

В целом в Украине имеется 6,8 млн доз вакцины, однако уровень вакцинации не превышает 60%.

При этом руководитель Центра общественного здоровья Владимир Курпита добавил, что, в Украине также зафиксирован 31 случай подозрения на дифтерию.

Курпита добавил, что по состоянию на конец октября в Украине находится 189 флаконов сыворотки, которые равномерно распределены по всей территории Украины.

При этом в Киеве на данный момент находится 5 флаконов сыворотки.

Как сообщали Українськi Новини, Супрун 2 года не давала Киеву сыворотку от дифтерии.

Тем временем в Украине возможна эпидемия дифтерии, всего половина украинцев сделали прививки.

Больше новостей о: Дифтерия Зоряна Скалецкая вспышка дифтерии

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