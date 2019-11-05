Спалах дифтерії в Україні: в Одесі вистачить сироватки лише на двох осіб

8 доз сироватки проти дифтерії, яка підкосила в Україні вже більше 20 осіб, є в наявності в Одесі станом на 5 листопада, випадків захворювання не зафіксовано. Про це Українським Новинам повідомив представник Одеської міської ради. За його словами, в середньому за рік в Одесі фіксується 1 випадок захворювання. Міськрада, при необхідності, буде замовляти додаткову кількість доз сироватки. Також у міських амбулаторіях є близько 40 тис. безкоштовних вакцин від дифтерії. Всього в Одесі близько 54% дітей і дорослих вакциновані від дифтерії. Щеплення можна зробити у свого сімейного лікаря в день звернення. Зазначимо, що для лікування однієї людини від дифтерії потрібно 4 дози сироватки. Як повідомляли Українські Новини, в Україні вже більше двадцяти осіб захворіли на дифтерію. Загалом в Україні є 6,8 млн доз вакцини, проте рівень вакцинації не перевищує 60%. Також в Україні можлива епідемія дифтерії, всього половина українців зробили щеплення.