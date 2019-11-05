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  • В Украине создадут новый "Фонд национального богатства" за 250 млн гривен
05 ноября 2019, вторник, 16:16 29
Экономика 2019-11-05T16:16:52+02:00
Українські Новини
В Украине создадут новый "Фонд национального богатства" за 250 млн гривен

В Украине создадут новый "Фонд национального богатства" за 250 млн гривен

Бюджет, Госбюджет-2019

Проект государственного бюджета на 2020 год, подготовленный ко второму чтению, предусматривает выделение 250 млн гривен на создание "Фонда национального богатства".

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, передают Українськi Новини.

Согласно нему, на создание и функционирование Фонда планируется выделить 250 млн гривен.

Также в этой сумме учитывается пополнение уставного капитала фонда.

Кабмин одобрил проект госбюджета-2020 ко второму чтению.

Президент Владимир Зеленский поручил Министерству финансов при подготовке проекта государственного бюджета на 2020 год сократить расходы на содержание чиновников на 10%.

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