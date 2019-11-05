В Украине создадут новый "Фонд национального богатства" за 250 млн гривен

Проект государственного бюджета на 2020 год, подготовленный ко второму чтению, предусматривает выделение 250 млн гривен на создание "Фонда национального богатства".

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, передают Українськi Новини.

Согласно нему, на создание и функционирование Фонда планируется выделить 250 млн гривен.

Также в этой сумме учитывается пополнение уставного капитала фонда.

Кабмин одобрил проект госбюджета-2020 ко второму чтению.

Президент Владимир Зеленский поручил Министерству финансов при подготовке проекта государственного бюджета на 2020 год сократить расходы на содержание чиновников на 10%.