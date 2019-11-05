Из окна психбольницы Павлова в Киеве выпрыгнули три девочки

В Подольском районе Киева патрульным поступил вызов о несчастном случае по адресу улица Кирилловская, 103. Там находится психиатрическая больница имени Павлова. В результате случившегося пострадала 17-летняя девушка.

Все случилось в ночь с 4 на 5 ноября 23:37. Об этом сообщает Информатор.

Как сообщают собственные источники в правоохранительных органах, две 15-летние и 17-летняя девушки выпрыгнули из окна отделения психиатрической больницы, чтобы сбежать. В результате прыжка самая младшая пострадала. Ее госпитализировали.

Еще две девушки скрылись, но позже правоохранители выяснили, что они направляются к своей тете. Для дальнейших разбирательств на месте работала следственно-оперативная группа. Подробности случившегося выясняются.

Напомним, убийца байкера сбежал из психбольницы и пошел смотреть фильм в кинотеатре в Глевахе.