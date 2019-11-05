Президент Roshen планирует построить новую молочную ферму

Президент кондитерской корпорации Roshen Вячеслав Москалевский планирует построить молочную ферму на базе ранее купленного ООО "Летичев-Агро" (Хмельницкая область).

Об этом сообщил журналистам президент корпорации Вячеслав Москалевский, передают Українськi Новини.

"Летичев-Агро" - это продолжение производства молока... Собираемся там строить 2-ю ферму", - сказал он.

Москалевский отметил, что в 2020 году планируется разработка проекта строительства, в 2021 - начало строительства.

Также на данный момент проходит реконструкция первой молочной фермы.

По прогнозам, размер второй фермы будет соответствовать первой, за счет чего суммарное поголовье коров составит 3 тыс. голов.

На данный момент поголовье дойного стада составляет более 1 тыс. голов, а объем производства молока - 32 тонны/сутки.

Земельный банк "Летичев-Агро" составляет 4 тыс. га.

В январе Антимонопольный комитет разрешил ПАО "Закрытый недиверсифицированный корпоративный фонд "Кондитеринвест" (Киев), принадлежащий Москалевскому, на приобретение более 50% доли ООО "Летичев-Агро" (Хмельницкая область).

Как сообщали Українськi Новини, в сентябре Roshen открыл первое кафе в Киеве, где угощают испанскими сладостями.

Киевская кондфабрика Roshen увеличила доход на 44% в 2018.