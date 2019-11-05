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05 ноября 2019, вторник, 15:50 106
Бизнес 2019-11-05T16:04:15+02:00
Українські Новини
Президент Roshen планирует построить новую молочную ферму

Президент Roshen планирует построить новую молочную ферму

Roshen, Кондитерские изделия, Молочные фермы, Вячеслав Москалевский

Президент кондитерской корпорации Roshen Вячеслав Москалевский планирует построить молочную ферму на базе ранее купленного ООО "Летичев-Агро" (Хмельницкая область).

Об этом сообщил журналистам президент корпорации Вячеслав Москалевский, передают Українськi Новини.

"Летичев-Агро" - это продолжение производства молока... Собираемся там строить 2-ю ферму", - сказал он.

Москалевский отметил, что в 2020 году планируется разработка проекта строительства, в 2021 - начало строительства.

Также на данный момент проходит реконструкция первой молочной фермы.

По прогнозам, размер второй фермы будет соответствовать первой, за счет чего суммарное поголовье коров составит 3 тыс. голов.

На данный момент поголовье дойного стада составляет более 1 тыс. голов, а объем производства молока - 32 тонны/сутки.

Земельный банк "Летичев-Агро" составляет 4 тыс. га.

В январе Антимонопольный комитет разрешил ПАО "Закрытый недиверсифицированный корпоративный фонд "Кондитеринвест" (Киев), принадлежащий Москалевскому, на приобретение более 50% доли ООО "Летичев-Агро" (Хмельницкая область).

Как сообщали Українськi Новини, в сентябре Roshen открыл первое кафе в Киеве, где угощают испанскими сладостями.

Киевская кондфабрика Roshen увеличила доход на 44% в 2018.

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