За місяць в Україні побили чотирьох журналістів, - НСЖУ

Національний союз журналістів (НСЖУ) зафіксував 4 випадки застосування фізичної сили до журналістів при виконанні ними професійних обов'язків в жовтні.

Про це свідчать дані моніторингу "Індекс фізичної безпеки журналістів України", який НСЖУ проводить спільно з партнерськими громадськими організаціями, передають Українські Новини.

Наголошується, що два інциденти були зафіксовані в Києві, і по одному - на Волині і в Кіровоградській області.

"Фактично кожні 5 днів в Україні застосовується сила проти працівників ЗМІ. Щоб захистити права працівників ЗМІ на професію, а громадян - на правду, держава має забезпечити оперативні розслідування атак і належне покарання нападників", - зазначає голова НСЖУ Сергій Томіленко.

У цілому з початку 2019 року в Україні було зафіксовано 60 прояви фізичної агресії проти журналістів.

Як повідомляли Українські Новини, НСЖУ зафіксував 90 випадків фізичної агресії проти журналістів у 2017 році, у зв'язку з чим пропонує Верховній Раді на слуханнях визнати тотальну безкарність за злочини проти журналістів