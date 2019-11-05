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05 листопада 2019, вівторок, 14:03 11
ЗМІ 2019-11-05T14:16:22+02:00
Українські Новини
За місяць в Україні побили чотирьох журналістів, - НСЖУ

За місяць в Україні побили чотирьох журналістів, - НСЖУ

НСЖУ, Напади на журналістів
Журналіст. Фото: Факти
Журналіст. Фото: Факти

Національний союз журналістів (НСЖУ) зафіксував 4 випадки застосування фізичної сили до журналістів при виконанні ними професійних обов'язків в жовтні.

Про це свідчать дані моніторингу "Індекс фізичної безпеки журналістів України", який НСЖУ проводить спільно з партнерськими громадськими організаціями, передають Українські Новини.

Наголошується, що два інциденти були зафіксовані в Києві, і по одному - на Волині і в Кіровоградській області.

"Фактично кожні 5 днів в Україні застосовується сила проти працівників ЗМІ. Щоб захистити права працівників ЗМІ на професію, а громадян - на правду, держава має забезпечити оперативні розслідування атак і належне покарання нападників", - зазначає голова НСЖУ Сергій Томіленко.

У цілому з початку 2019 року в Україні було зафіксовано 60 прояви фізичної агресії проти журналістів.

Як повідомляли Українські Новини, НСЖУ зафіксував 90 випадків фізичної агресії проти журналістів у 2017 році, у зв'язку з чим пропонує Верховній Раді на слуханнях визнати тотальну безкарність за злочини проти журналістів

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