"Искусство ради жизни" спасает жизни маленьких украинцев, - Борис Ложкин

Благотворительные аукционы "Искусство ради жизни", проводимые Благотворительным фондом Бориса Ложкина, отметили уже свой пятый юбилей. Недавно за средства, собранные на пятом аукционе, было приобретено и установлено суперсовременное диагностическое оборудование в Центре детской гепатологии, - написал на своей странице в Facebook президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин.

Благотворительные аукционы "Искусство ради жизни" объединили художников, скульпторов и меценатов ради общей идеи – помощи детским медицинским учреждениям Украины.

"Когда мы с НадеждойШаломовой создавали благотворительный фонд, у нас не было сомнений в том, чем он должен заниматься. Мы выбрали помощь детям, сохранение их жизней и здоровья", - вспоминает Борис Ложкин.

Четыре предыдущих аукциона позволили закупить суперсовременное оборудование на 35 млн. гривен.

"Получателями были Центр детской кардиологии и хирургии под руководством Ильи Емца, а также Институт педиатрии, акушерства и гинекологии, на базе которого мы построили совершенно новое отделение реабилитации недоношенных детей", - сообщает подробности Борис Ложкин.

Приобретенное оборудование уникально для Украины и отвечает ведущим мировым медицинским технологиям. С его помощью уже были спасены тысячи жизней маленьких украинцев.

Фото: Борис Ложкин/Facebook

За средства, собранные на пятом благотворительном аукционе "Искусство ради жизни", был приобретен и установлен в Центре детской гепатологииаппарат для проведения сверхточных ультразвуковых исследований, а также была оборудована палата интенсивной терапии.

Напомним, сбор средств для Центра детской гепатологии проходил на аукционе в марте текущего года. Борис Ложкин остался доволен результатами аукциона: "С радостью констатирую, что цель достигнута, необходимые средства собраны. А значит, уже в ближайшее время начнется закупка и передача оборудования".