В Румынии избрали премьером однофамильца премьера Венгрии

Сегодня, 4 ноября, в Румынии парламент избрал новое правительство во главе с премьер-министром Людовиком Орбаном, который является однофамильцем премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом сообщает "ЕП" со ссылкой на Mediafax.ro.

Так, сообщается, что 240 депутатов проголосовали 240 депутатов. Было одобрено правительство в составе 16 министров и его программа.

Отмечается, что это голосование стало важным не только для Румынии, но и для Евросоюза. поскольку новая Европейская комиссия должна была начать работу еще 1 ноября, однако из-за политических пертурбации в Румынии Бухарест затянул с выдвижением своего еврокомиссара.

Орбан возглавляет Национально-либеральную партию (PNL), которая является членом правоцентристской альянса Европейской народной партии (ЕНП).

Президент Румынии Клаус Йоханнис попросил Орбана сформировать правительство после краха правительства социал-демократов.

Как сообщали Українські Новини, в конце лета в Румынии тысячи людей пришли на митинг требовать отставки правительства.