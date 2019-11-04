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04 ноября 2019, понедельник, 20:49 15
Судебная власть 2019-11-04T20:49:52+02:00
Українські Новини
Завербованного боевиками артиллериста получил 8 лет тюрьмы

Завербованного боевиками артиллериста получил 8 лет тюрьмы

Россия, ВСУ, вербовка

Лисичанский городской суд Луганской области приговорил к 8 годам тюрьмы завербованного боевиками самопровозглашенной "Луганской народной республикой" артиллериста.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Службы безопасности Украины, передают Українськi Новини.

Контрразведчики и следователи установили, что житель Днепра в мае 2014 присоединился к незаконным вооруженным формированиям.

Под руководством российских военных инструкторов он прошел боевую и специальную подготовку в тренировочном лагере для боевиков в Белгороде в России.

После обучения в течение пяти лет он участвовал в боевых действиях против украинских военных подразделений в районах населенных пунктов Зоринск, Перевальск, Сентяновка, Бахмутка, Желобок, Сокольники и Дебальцево.

Контрразведчики совместно с военнослужащими Вооруженных сил в марте задержали боевика в районе проведения операции Объединенных сил.

Задержанный рассказал следователям о пытках, убийствах, разбойных нападениях, грабежах и мародерстве, которые совершали боевики.

Суд признал его виновным по ч.1 ст.258-3 (участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, Служба безопасности Украины заявляет, что российские спецслужбы предпринимают попытки вербовки 90% работающих в РФ украинцев.

Завербованного Россией начальника охраны штурмовой бригады ВСУ освободили от уголовной ответственности.

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