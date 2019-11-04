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04 ноября 2019, понедельник, 19:43 390
Общество 2019-11-04T19:43:13+02:00
Українські Новини
В Минсоцполитики собираются ограничить выплаты по рождению ребенка

В Минсоцполитики собираются ограничить выплаты по рождению ребенка

Выплаты, Выплаты при рождении ребенка, Минсоцполитики Украины
Ребенок. Фото: pixabay
Ребенок. Фото: pixabay

В Минсоцполиики решили не выплачивать помощь при рождении ребенка всем семьям, о чем идет речь в новом законе "О государственной помощи семьям с детьми". Об этом сообщает канал 112.

Теперь предлагается предоставлять помощь при рождении - только если среднемесячный совокупный доход семьи на одного человека не превышает 15% от общего размера пособия. Однако это не касается детей, которые живут в детских домах и полностью обеспечиваются государством.

Согласно пояснительной записке, в целом законопроект призван изменить порядок определения размера социальных пособий - не приравнивать их в процентном или кратном соотношении к прожиточному минимуму, а каждый год устанавливать суммы в законе о государственном бюджете Украины.

Министерство социальной политики опубликовало документ для обсуждения 28 октября, присылать предложения можно до 28 ноября.

Как сообщали Українські Новини, Минсоцполитики может проверять условия жизни кандидатов на жилищные субсидии.

Также и в Украине грядет масштабная проверка субсидиантов и пенсионеров: как будет проходить верификация.

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