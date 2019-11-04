В Минсоцполитики собираются ограничить выплаты по рождению ребенка

В Минсоцполиики решили не выплачивать помощь при рождении ребенка всем семьям, о чем идет речь в новом законе "О государственной помощи семьям с детьми". Об этом сообщает канал 112.

Теперь предлагается предоставлять помощь при рождении - только если среднемесячный совокупный доход семьи на одного человека не превышает 15% от общего размера пособия. Однако это не касается детей, которые живут в детских домах и полностью обеспечиваются государством.

Согласно пояснительной записке, в целом законопроект призван изменить порядок определения размера социальных пособий - не приравнивать их в процентном или кратном соотношении к прожиточному минимуму, а каждый год устанавливать суммы в законе о государственном бюджете Украины.

Министерство социальной политики опубликовало документ для обсуждения 28 октября, присылать предложения можно до 28 ноября.

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