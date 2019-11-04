НАБУ готовит документы на экстрадицию из Литвы экс-главы ГПЗКУ Вовчука

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) готовит запрос в Литву на экстрадицию в Украину бывшего председателя правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации Петра Вовчука, который подозревается в причастности к хищению 60 млн долларов государственных средств.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Документы (на экстрадицию) готовятся. Мы в процессе", - сказал он.

По словам собеседника, материалы на экстрадицию Вовчука будет переданы литовской стороне в ближайшее время.

НАБУ и САП рассчитывают, что Литва выдаст Вовчука Украине.

Как сообщали Українськi Новини, правоохранители задержали экс-главу ГПЗКУ Вовчука в Литве.

НАБУ разыскивало Вовчука с марта 2017 года.

Ранее ГПУ сообщила о подозрении бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу.