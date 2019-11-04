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  • Заместителем постпреда в Крыму Зеленский назначил юриста Свиридову
04 ноября 2019, понедельник, 17:09 133
Политика 2019-11-04T17:10:33+02:00
Українські Новини
Заместителем постпреда в Крыму Зеленский назначил юриста Свиридову

Заместителем постпреда в Крыму Зеленский назначил юриста Свиридову

Аннексия Крыма, Крым, Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский назначил юриста Дарью Свиридову первым заместителем постоянного представителя Президента в Крыму.

Об этом говорится в распоряжении №360 от 4 ноября, передают Українські Новини.

Свиридова родилась в Ялте (Крым), в апреле 2014 года уехала из Крыма после оккупации полуострова Россией, является юристом Украинского Хельсинского союза по правам человека, активно занимается защитой жертв нарушений прав человека и пострадавших от военных преступлений из-за оккупации Крыма.

Как сообщали Українські Новини, 25 октября Зеленский назначил зампредставителя Президента в Крыму соосновательницу "КрымSOS" Тамилу Ташеву.

В июне Зеленский назначил Антона Кориневича (преподавателя Института международных отношений Киевского национального университета им. Т. Шевченко) постоянным представителем Президента в Крыму.

В октябре Зеленский поручил представительству Президента в Крыму активизировать разработку стратегических программных документов по вопросам деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории.

Также Генеральная прокуратура назначила прокурором Автономной республики Крым (дислоцируется в Киеве) Игоря Поночовного.

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