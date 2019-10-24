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24 октября 2019, четверг, 10:22 64
Политика 2019-10-24T10:23:09+03:00
Українські Новини
Поночовный назначен прокурором АР Крым

Поночовный назначен прокурором АР Крым

Генпрокуратура, Назначение, АР Крым, Игорь Поночовный, Прокурор АР Крым
Игорь Поночовный. Фото:
Игорь Поночовный. Фото: "Крым.Реалии"

Генеральная прокуратура назначила прокурором Автономной республики Крым (дислоцируется в Киеве) Игоря Поночовного.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.

"В среду, 23 октября 2019 года, заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов представил коллективу прокуратуры автономии нового главу прокуратуры АР Крым - Игоря Поночовного. Соответствующий приказ о назначении генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал 22 октября 2019", - сказано в нем.

Поночовный с 2017 года работал в прокуратуре АР Крым, прошел путь от заместителя начальника управления до заместителя прокурора.

18 октября генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил прокурора АР Крым Гюндуза Мамедова на должность заместителя генерального прокурора. 

Как сообщали Українскі Новини, в 2016 году Луценко назначил прокурором Крыма Гюндуза Мамедова

Ранее Гюндуз Мамедов задекларировал 894 146 гривен дохода, полученного в 2018 году, а также часы Rolex, Patek Philippe, Breguet, ружье Antonio Zoli и 3 набора ювелирных запонок.

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