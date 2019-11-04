підписатися на розсилку
24.65 24.95
27.25 27.8
˟
  • Новини
  • Політика
  • Заступником постпреда в Криму Зеленський призначив юриста Свиридову
04 листопада 2019, понеділок, 17:09 16
Політика 2019-11-04T19:15:02+02:00
Українські Новини
Заступником постпреда в Криму Зеленський призначив юриста Свиридову

Заступником постпреда в Криму Зеленський призначив юриста Свиридову

Володимир Зеленський, анексія Криму

Президент Володимир Зеленський призначив юриста Дарину Свиридову першим заступником постійного представника Президента в Криму.

Про це йдеться в розпорядженні №360 від 4 листопада, передають Українські Новини.

Свиридова народилася в Ялті (Крим), у квітні 2014 року виїхала з Криму після окупації півострова Росією, є юристом Української Гельсінської спілки з прав людини, активно займається захистом жертв порушень прав людини та постраждалих від військових злочинів з-за окупації Криму.

Як повідомляли Українські Новини, 25 жовтня Зеленський призначив заступник представника Президента в Криму соосновательницу "КрымЅОЅ" Тамилу Ташеву.

У червні Зеленський призначив Антона Кориневича (викладача Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка) постійним представником Президента в Криму.

У жовтні Зеленський доручив представництва Президента в Криму активізувати розробку стратегічних програмних документів з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованій території.

Також Генеральна прокуратура призначила прокурором Автономної республіки Крим (дислокується в Києві) Ігоря Поночовного.

Більше новин про: Володимир Зеленський анексія Криму

Архів
Новини
У Києві біля метро "Театральна" стався "потоп" 19:05
Опубліковано відео моменту смертельної аварії біля ТРЦ "Лавина" в Києві 18:38
На Закарпатті може трапиться сміттєвий колапс 18:34
Нагорода MARUV не має жодного стосунку до найкращої артистки Росії, - концертний директор 18:25
Податки при розмитненні "євроблях" тепер можна розрахувати онлайн 18:13
більше новин
Журналіст Бабченко покинув Україну 14:21
Андрій Богдан. Фото: Facebook/Андрій Богдан
Богдан опублікував своє фото, де немає наслідків бійки з Бакановим 23:40
Включення транспортних витрат у "Роттердам+" обґрунтовано, - Котко 13:56
На Банковій Баканов і Богдан побилися. Богдану вибили зуб, - журналіст 22:49
В "Укрлендфармінг" розповіли, як окупити інвестиції в системи контролю лише за рік 14:19
більше новин
ГПУ звільнила слідчого, який розслідував справу Богдана 19:13
Україна буде членом НАТО, - Столтенберг 20:31
Ірина Луценко вирішила припинити повноваження депутата Ради, - ЗМІ 21:26
У Богдана спростували інформацію про бійку між ним і Бакановим з вибитими зубами 13:01
На Банковій Баканов і Богдан побилися. Богдану вибили зуб, - журналіст 22:49
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok