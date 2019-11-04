Заступником постпреда в Криму Зеленський призначив юриста Свиридову

Президент Володимир Зеленський призначив юриста Дарину Свиридову першим заступником постійного представника Президента в Криму.

Про це йдеться в розпорядженні №360 від 4 листопада, передають Українські Новини.

Свиридова народилася в Ялті (Крим), у квітні 2014 року виїхала з Криму після окупації півострова Росією, є юристом Української Гельсінської спілки з прав людини, активно займається захистом жертв порушень прав людини та постраждалих від військових злочинів з-за окупації Криму.

Як повідомляли Українські Новини, 25 жовтня Зеленський призначив заступник представника Президента в Криму соосновательницу "КрымЅОЅ" Тамилу Ташеву.

У червні Зеленський призначив Антона Кориневича (викладача Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка) постійним представником Президента в Криму.

У жовтні Зеленський доручив представництва Президента в Криму активізувати розробку стратегічних програмних документів з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованій території.

Також Генеральна прокуратура призначила прокурором Автономної республіки Крим (дислокується в Києві) Ігоря Поночовного.