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  • Акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже растут 2-ю неделю подряд и подорожали на 0,5%
28 октября 2019, понедельник, 12:37 13
Экономика 2019-10-28T12:44:44+02:00
Українські Новини
Акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже растут 2-ю неделю подряд и подорожали на 0,5%

Акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже растут 2-ю неделю подряд и подорожали на 0,5%

Варшавская фондовая биржа (WSE), WIG-Ukraine, Акции компаний

Национальный индекс цен WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже с 18 по 25 октября повысился на 0,41%, или на 1,48 пункта до 361,46 пункта, рост наблюдается 2-ю неделю.

Об этом свидетельствуют данные на сайте биржи, передают Українськi Новини.

В начале указанного периода индекс составлял 359,98 пункта, в конце - 361,46 пункта.

Наибольший рост показали акции компании "Агротон" (+9,62%), наибольшее падение - акции компании "Кернел" (-19,1%).

Компания Цена последней сделки, злотые, 18 октября Цена последней сделки, злотые, 25 октября Изменение стоимости %
"Кернел" 52,60 42,55 -19,1
"Астарта" 16,6 16,9 +1,81
Coal Energy 0,4 0,4 00,00
"Милкиленд" ---- ---- ----
"Агротон" 2,39 2,62 +9,62
KSG Agro 1,00 1,07 +7,0
Sadovaya ---- ---- ----
"Овостар" 78 76,5 -1,92
IMC 14,20 14,45 +1,76
KDM Shipping ---- ---- ----

Как сообщали Українськi Новини, ранее акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже за неделю подешевели на 3,2%. После чего национальный индекс цен WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже с 27 сентября по 4 октября снизился на 3,49%, или на 13,26 пункта до 367,06 пункта.

Национальный индекс цен WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже с 11 по 18 октября повысился после трехнедельного падения на 0,2% или на 0,77 пункта до 359,98 пункта.

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