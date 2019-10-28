Акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже растут 2-ю неделю подряд и подорожали на 0,5%

Национальный индекс цен WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже с 18 по 25 октября повысился на 0,41%, или на 1,48 пункта до 361,46 пункта, рост наблюдается 2-ю неделю.

Об этом свидетельствуют данные на сайте биржи, передают Українськi Новини.

В начале указанного периода индекс составлял 359,98 пункта, в конце - 361,46 пункта.

Наибольший рост показали акции компании "Агротон" (+9,62%), наибольшее падение - акции компании "Кернел" (-19,1%).

Компания Цена последней сделки, злотые, 18 октября Цена последней сделки, злотые, 25 октября Изменение стоимости % "Кернел" 52,60 42,55 -19,1 "Астарта" 16,6 16,9 +1,81 Coal Energy 0,4 0,4 00,00 "Милкиленд" ---- ---- ---- "Агротон" 2,39 2,62 +9,62 KSG Agro 1,00 1,07 +7,0 Sadovaya ---- ---- ---- "Овостар" 78 76,5 -1,92 IMC 14,20 14,45 +1,76 KDM Shipping ---- ---- ----

Как сообщали Українськi Новини, ранее акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже за неделю подешевели на 3,2%. После чего национальный индекс цен WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже с 27 сентября по 4 октября снизился на 3,49%, или на 13,26 пункта до 367,06 пункта.

Национальный индекс цен WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже с 11 по 18 октября повысился после трехнедельного падения на 0,2% или на 0,77 пункта до 359,98 пункта.