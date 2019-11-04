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  • Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі зростають 3-й тиждень поспіль і подорожчали на 2,24%
04 листопада 2019, понеділок, 11:38 11
Економіка 2019-11-04T13:30:03+02:00
Українські Новини
Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі зростають 3-й тиждень поспіль і подорожчали на 2,24%

Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі зростають 3-й тиждень поспіль і подорожчали на 2,24%

WIG-Ukraine, Варшавська фондова біржа, акції компаній

Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі з 25 по 31 жовтня підвищився на 2,24%, або на 8,09 пункту, до 369,55 пункту, зростання спостерігається 3-й тиждень.

Про це свідчать дані на сайті біржі, передають Українські Новини.

На початку зазначеного періоду індекс становив 361,46 пункту, наприкінці - 369,55 пункту.

Найбільше зростання показали акції компанії "Агротон" (+46,18%), найбільше падіння - акції компанії "Кернел" (-0,11%).

Компанія Ціна останньої угоди, злоті, 25 жовтня Ціна останньої угоди, злоті, 31 жовтня Зміна вартості%
"Кернел" 42,55 42,50 -0,11
"Астарта" 16,9 17,6 +4,14
Coal Energy 0,4 0,4 00,00
"Мілкіленд" ---- 0,38 ----
"Агротон" 2,62 3,83 +46,18
KSG Agro 1,07 1,08 +0,93
Sadovaya ---- ---- ----
"Овостар" 76,5 76,5 00,00
IMC 14,45 14,95 +3,46
KDM Shipping ---- ---- ----

Як повідомляли Українські Новини, акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі зростають 2-й тиждень поспіль і подорожчали на 0,5%.

Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі з 18 по 25 жовтня підвищився на 0,41%, або на 1,48 пункту до 361,46 пункту, зростання спостерігається 2-ю тиждень.

 
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