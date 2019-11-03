Motorola возрождает "расладушки": в сеть слили фото нового смартфона с гибким экраном

После того, как компания финская компания HMD Global, владеющая брендом Nokia, решила выпустить обновленную версию модели раскладного телефона Nokia 2720M, Motorola также запланировала на 11 ноября презентацию возрожденной "раскладушки", на которую вдохновили модели RAZR, выпущенные еще в 2004 году.

Фото обновленной раскладушки-смартфона с гибким экраном раньше времени "слили" в сеть, сообщает "Технот" со ссылкой на TheNextWeb.

Изображения стали доступны общественности благодаря инсайдеру Эвану Блассу. Теперь стало известно, что кроме гибкого 6,2-дюймового OLED-экрана внутри, Motorola RAZR получит еще один небольшой дисплей снаружи. Его разрешение составит 800х600 точек.

Смартфон вероятно получит процессор Snapdragon 710. Ожидаются версии 4/64 и 6/128 ГБ в чёрном, золотом или белом корпусах. Tehnot.com ранее сообщал, что Samsung показала концепт смартфона-раскладушки с гибким экраном, очень похожим на Motorola RAZR.

Motorola. Фото: Эван Бласс

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