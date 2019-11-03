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03 ноября 2019, воскресенье, 21:27 672
Верховная Рада и партии 2019-11-03T21:40:18+02:00
Українські Новини
Ирина Луценко решила прекратить полномочия депутата Рады, - СМИ

Ирина Луценко решила прекратить полномочия депутата Рады, - СМИ

Депутат, Рада, Ирина Луценко, прекращение полномочий
Ирина Луценко. Скриншот трансляции 112
Ирина Луценко. Скриншот трансляции 112

Депутат Верховной Рады Ирина Луценко ("Европейская солидарность") написала заявление о досрочном прекращении полномочий народного депутата.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственный источник в аппарате Верховной Рады.

По данным издания, Ирина Луценко написала заявление в связи с состоянием здоровья и планирует работать в парламенте на ближайшей пленарной неделе.

Документ в аппарат Верховной Рады был подан в пятницу, 1 ноября.

О решении Луценко сложить мандат лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко проинформирован, отметил собеседник.

Как сообщали Українські Новини, Ирина Луценко задекларировала 2 млн гривен доходов и наличными 245 тыс. долларов, 50 тыс. евро и 40 тыс. гривен за 2018 год, в то время как ее муж Юрий Луценко за год заработал 1,8 миллиона гривен.

Тем временем Ирина Луценко посоветовала Президенту Владимиру Зеленскому не слушать олигархов и выучить государственный язык. Кроме того, депутат упомянула о международной коалиции и посоветовала Зеленскому сотрудничать с ней.

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