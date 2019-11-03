Ирина Луценко решила прекратить полномочия депутата Рады, - СМИ

Депутат Верховной Рады Ирина Луценко ("Европейская солидарность") написала заявление о досрочном прекращении полномочий народного депутата.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственный источник в аппарате Верховной Рады.

По данным издания, Ирина Луценко написала заявление в связи с состоянием здоровья и планирует работать в парламенте на ближайшей пленарной неделе.

Документ в аппарат Верховной Рады был подан в пятницу, 1 ноября.

О решении Луценко сложить мандат лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко проинформирован, отметил собеседник.

Как сообщали Українські Новини, Ирина Луценко задекларировала 2 млн гривен доходов и наличными 245 тыс. долларов, 50 тыс. евро и 40 тыс. гривен за 2018 год, в то время как ее муж Юрий Луценко за год заработал 1,8 миллиона гривен.

Тем временем Ирина Луценко посоветовала Президенту Владимиру Зеленскому не слушать олигархов и выучить государственный язык. Кроме того, депутат упомянула о международной коалиции и посоветовала Зеленскому сотрудничать с ней.