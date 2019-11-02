Одесситы приносят цветы к месту демонтированного барельефа Жукову

Сегодня, 2 ноября, в Одессе жители города провели митинг возле здания Приморского военкомата на улице Канатной против сноса барельефа маршала Жукова, который демонтировали 31 октября. Об этом сообщает местное издание 048.

Так, сообщается, что на акции собрались более 50 человек и установили возле военкомата фотографию барельефа, возложив к ней цветы.

Как сообщил активист Демьян Ганул, неизвестные бесплатно раздавали людям цветы, чтобы они положили их к портрету Жукова.

По данным издания, в акции также принял участие депутат Одесского горсовета Богдан Гигантов, который ранее призывал мэра собрать внеочередную сессию для рассмотрения вопроса о возвращении барельефа на место, с которого его снесли несколько дней назад.

Как сообщали Українські Новини, в Одессе демонтировали барельеф маршалу Жукову со стены здания областного военкомата в рамках закона о декоммунизации, который КС признал конституционным.

А ранее, в 2018 году в Одесской области нашли одного "забытого" последнего Ленина и сразу же снесли его.