подписаться на рассылку
24.65 24.95
27.25 27.8
˟
02 ноября 2019, суббота, 20:50 180
Общество 2019-11-02T20:50:45+02:00
Українські Новини
Одесситы приносят цветы к месту демонтированного барельефа Жукову

Одесситы приносят цветы к месту демонтированного барельефа Жукову

Снос памятника, Памятник Жукову, Бюст Жукова, Маршал Жуков

Сегодня, 2 ноября, в Одессе жители города провели митинг возле здания Приморского военкомата на улице Канатной против сноса барельефа маршала Жукова, который демонтировали 31 октября. Об этом сообщает местное издание 048.

Так, сообщается, что на акции собрались более 50 человек и установили возле военкомата фотографию барельефа, возложив к ней цветы.

Как сообщил активист Демьян Ганул, неизвестные бесплатно раздавали людям цветы, чтобы они положили их к портрету Жукова.

По данным издания, в акции также принял участие депутат Одесского горсовета Богдан Гигантов, который ранее призывал мэра собрать внеочередную сессию для рассмотрения вопроса о возвращении барельефа на место, с которого его снесли несколько дней назад.

Как сообщали Українські Новини, в Одессе демонтировали барельеф маршалу Жукову со стены здания областного военкомата в рамках закона о декоммунизации, который КС признал конституционным.

А ранее, в 2018 году в Одесской области нашли одного "забытого" последнего Ленина и сразу же снесли его.

Больше новостей о: Снос памятника Памятник Жукову Бюст Жукова Маршал Жуков

Архив
Новости
Придется сидеть: Дубневич удивлен и недоволен 100-миллионным залогом 21:15
Одесситы приносят цветы к месту демонтированного барельефа Жукову 20:50
Новые исковые требования "Нефтегаза" против "Газпрома" направлены в Стокгольмский арбитраж 20:25
Суд отказался арестовывать Дубневича и отпустил его под залог в 100 миллионов 19:15
Военный разведчик вымогал у одесситки 1 тысячу долларов 18:29
больше новостей
Пенсионный фонд начал финансирование пенсий за октябрь 06:45 Инфографика
Семен Семенченко. Фото: Українське фото
Верховный Суд принял решение: комбату Семенченко могут вернуть его воинские звания 12:03
Богдан Яременко. Скриншот: Pavlovsky News/YouTube
Яременко назвал манипуляцией публикацию своей переписки с проституткой без его спроса 00:06
Председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко. Фото: пресс-служба
Черниговщина вместо Турции: новоназначенный глава Черниговской ОГА зовет Volkswagen строить завод в области 21:47
Главное успеть: "Укрзализныця" увеличила срок предварительной покупки билетов 07:35
больше новостей
В "Слуге народа" выступили за легализацию проституции 17:30
Более половины украинцев против получения паспортов жителями оккупированного Донбасса без проверок 08:47
Суд отказался арестовывать Дубневича и отпустил его под залог в 100 миллионов 19:15
Пенсионный фонд начал финансирование пенсий за октябрь 06:45 Инфографика
Субсидирование тарифов для населения за счет промышленности негативно влияет на экономику, - Чех 12:50
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok