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02 ноября 2019, суббота, 13:49 116
Политика 2019-11-02T14:01:28+02:00
Українські Новини
В России на танкере произошел взрыв: есть погибшие

В России на танкере произошел взрыв: есть погибшие

Россия, Танкер, Находка, взрыв на танкере, Залив Америка
Танкер
Танкер "Залив Америка". Скриншот: YouTube/newsvlru

Сегодня, 2 ноября, в заливе Находка на танкере "Залив Америка" произошел взрыв газа, который привел к гибели трех человек, еще один пострадал. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в морском спасательно-координационном центре Владивостока.

"Хлопок произошел на грузовой палубе в районе пятого танка (закрытое помещение, спроектированное для перевозки жидкостей наливом - ИФ). Два погибших человека подняты из воды, третьего ищут", - сказал собеседник агентства.


Он также добавил, что угрозы затопления судну нет.

На борту судна, которое находилось в рейде у мыса Астафьева, было девять человек. К танкеру направили два портовых буксира, также готовят спасателей. О пожаре на судне не сообщается.




Как сообщали Українські Новини, у Керченского пролива произошел мощный взрыв, вспыхнули два судна.

Позже стало известно, что загоревшиеся у входа в Керченский пролив танкеры занимались контрабандой крымского газа. 

Ранее на борту танкера Gas Aegean, который шел под либерийским флагом в Индийском океане обнаружили мертвого украинского моряка.


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