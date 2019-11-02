В России на танкере произошел взрыв: есть погибшие

Сегодня, 2 ноября, в заливе Находка на танкере "Залив Америка" произошел взрыв газа, который привел к гибели трех человек, еще один пострадал. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в морском спасательно-координационном центре Владивостока.

"Хлопок произошел на грузовой палубе в районе пятого танка (закрытое помещение, спроектированное для перевозки жидкостей наливом - ИФ). Два погибших человека подняты из воды, третьего ищут", - сказал собеседник агентства.



Он также добавил, что угрозы затопления судну нет.

На борту судна, которое находилось в рейде у мыса Астафьева, было девять человек. К танкеру направили два портовых буксира, также готовят спасателей. О пожаре на судне не сообщается.









Как сообщали Українські Новини, у Керченского пролива произошел мощный взрыв, вспыхнули два судна.



Позже стало известно, что загоревшиеся у входа в Керченский пролив танкеры занимались контрабандой крымского газа.



Ранее на борту танкера Gas Aegean, который шел под либерийским флагом в Индийском океане обнаружили мертвого украинского моряка.





