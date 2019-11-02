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02 листопада 2019, субота, 13:59 18
Світ 2019-11-02T14:00:28+02:00
Українські Новини
У Росії на танкері стався вибух: є загиблі

У Росії на танкері стався вибух: є загиблі

Танкер, Росія, вибух на танкері, Знахідка, Затока Америка
Танкер
Танкер "Затока Америка". Скріншот: YouTube/newsvlru

Сьогодні, 2 листопада, в затоці Знахідка на танкері "Затока Америка" стався вибух газу, який призвів до загибелі трьох людей, ще один постраждав. Про це повідомили агентству "Інтерфакс" в морському рятувально-координаційному центрі Владивостока.

"Вибух стався на вантажній палубі в районі п'ятого танка (закрите приміщення, спроектоване для перевезення рідин наливом - ІФ). Двох загиблих піднято з води, третього шукають", - сказав співрозмовник агентства.


Він також додав, що загрози затоплення судна немає.

На борту судна, яке знаходилось у рейді біля мису Астаф'єва, було дев'ять чоловік. До танкера направили два портові буксири, також готують рятувальників. Про пожежу на судні не повідомляється.



Як повідомляли Українські Новини, біля Керченської протоки стався потужний вибух, спалахнули два судна.

Пізніше стало відомо, що загорілися біля входу в Керченську протоку танкери, які займалися контрабандою кримського газу.

Раніше на борту танкера Gas Aegean, який йшов під ліберійським прапором в Індійському океані знайшли мертвого українського моряка.

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