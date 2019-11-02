Почти 80% украинцев выступают за разрешение внутренним переселенцам голосовать на всех выборах

79,5% опрошенных Киевским международным институтом социологии выступают за разрешение внутренне перемещенным лицам голосовать на всех выборах, включая местные.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українські Новини.



На вопрос, согласны ли респонденты с утверждением, что внутренне перемещенным лицам стоит предоставить право принимать участие во всех выборах, включая местные, 64,9% ответили, что полностью согласны, 14,6% - частично согласны, 4,4% - полностью не согласны, 4,3% - частично не согласны, 11,8% - не смогли однозначно ответить.



Опрос показал, что наибольшую поддержку в вопросе предоставления права переселенцам голосовать на выборах выражали респонденты из юга (90,9%) и востока (93,1%) Украины, что можно объяснить тем, что эти регионы приняли больше всего внутренне перемещенных лиц, поэтому проблема реализации избирательных прав является там более острой.



КМИС проводил опрос по заказу Школы политической аналитики Национального университета Киево-Могилянская академия.



Было опрошено 2 035 человек из всех областей Украины (кроме Автономной Республики Крым и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей) в период с 27 августа по 23 сентября.



Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.



Как сообщали Українськi Новини, меньше четверти переселенцев с Донбасса хотят вернуться домой после окончания войны.