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01 листопада 2019, пʼятниця, 21:40 5 Документ
Кабмін 2019-11-01T21:58:44+02:00
Українські Новини
"Азовців" вважають екстремістами в США: українським дипломатам розсилають темники з реакції

"Азовців" вважають екстремістами в США: українським дипломатам розсилають темники з реакції

Азов, МЗС України, Україна-США, Звинувачення в тероризмі, екстримізм
Ходи
Ходи "Національного корпусу" і "Азова" в центрі Києва.

Темники українського МЗС, які розсилаються посольствам та іншим дипломатичним представництвам України, а також ЗМІ, які перебувають в орбіті влади, опинилися в розпорядженні журналістів, повідомляє "Страна".

Вони стосуються висвітлення теми полку "Азов", який в США намагаються внести в список терористів. У документі викладається суть листа 40 конгресменів, які вважають "Азов" екстремістською ультраправою організацією, що вербує бойовиків по всьому світу, в тому числі в США. Також у зверненні йдеться, що прикладом українського полку надихаються терористи з усього світу.

МЗС України пропонує "вести роз'яснювальну роботу" за кордоном і розповідати про те, що "Азов" - це не парамілітарне формування, а складова частина Нацгвардії України.

Також дипломати повинні доносити до всіх думки про те, що "Азов" протистоїть російській агресси на Донбасі, скільки його солдатів отримали нагороди. Ще їх просять відслідковувати реакцію на лист конгресменів "російських агентів впливу".

Документи:Документи: "Страна"

Як повідомляли Українські Новини, держдеп США назвав "С14" і "Азов" "групами ненависті". Тим часом полк "Азов" відзначив п'яту річницю заснування.

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