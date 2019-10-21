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  • В США конгрессмены требуют у Госдепа признать "Азов" террористической организацией
21 октября 2019, понедельник, 09:52 1419
Политика 2019-10-21T10:12:36+03:00
Українські Новини
В США конгрессмены требуют у Госдепа признать "Азов" террористической организацией

В США конгрессмены требуют у Госдепа признать "Азов" террористической организацией

Националисты, Конгресс, Азов, батальон Азов
Азов штурмует застройку. Фото:azov.press
Азов штурмует застройку. Фото:azov.press

40 конгрессменов просят Государственный департамент США внести полк Национальной гвардии "Азов" в список террористических организаций. Об этом говорится в сообщении конгрессмена от штата Нью-Йорк Макса Роуза в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

40 членов Палаты Представителей США подписали обращение к госсекретарю США Майку Помпео с требованием внести "Азов" и 2 праворадикальные организации - Nordic Resistance Movement (Нордический движение сопротивления) из Швеции и National Action (Национальная действие) из Великобритании - в список иностранных террористических организаций.

Обращение подписали конгрессмены из разных американских штатов, все они принадлежат к Демократической партии.

"Батальон Азов" является известной ультранационалистической милицейской организацией в Украине, которая открыто приглашает неонацистов в свои ряды... В относительно короткой истории этой группы ООН зафиксировала нарушения прав человека и случаи пыток. Несмотря на эти факты, по данным ФБР, "Азов" рекрутирует, радикализирует и тренирует американских граждан годами", - говорится в письме.

Также конгрессмены говорят о связи между "Азовом" и террористом, который устроил стрельбу в городе Крайстчерч в Новой Зеландии в марте. Отмечается, что в своем манифесте стрелок упоминал, что тренировался вместе с "Батальоном Азов" в Украине и постоянно носил символ, связанный с ним.

В список иностранных террористических организаций, куда требуют включить "Азов", входят ИГИЛ, Аль-Каида, Хамас, Хезболла, Боко Харам и другие.

Из европейских организаций в списке есть ИРА (Ирландская республиканская армия) и ЭТА (террористическая организация, выступающая за независимость Страны Басков).

Как сообщали Українські Новини, экс-спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Президент США Дональд Трамп не хотел встречаться с новым президентом Украины Владимиром Зеленским, считая Украину коррумпированной страной. 

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