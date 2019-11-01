Белая белка возле замка королевы в Шотландии шокировала зоозащитников

Зоозащитникам на востоке Шотландии удалось запечатлеть редкую белку белого цвета в лесах области Дисайд, где находится королевская резиденция Балморал, сообщает "Русская служба BBC".

По сведениям экспертов, это скорее красная, нежели серая белка, - видно, что в кисточках на ее ушах отсутствует серый пигмент. Белку запечатлели экоактивисты, которые занимаются защитой популяции красной белки на северо-востоке Шотландии.

Теперь им предстоит выяснить, действительно ли им повстречалась белка-альбинос с красными глазами.

"Мы установим несколько удаленных камер, чтобы попытаться получить более качественные снимки, на которых было бы лучше видно глаза. В любом случае, это редкая и впечатляющая находка", - сказал зоозащитник Гвен Маггс.

Координатор Северо-Восточного Шотландского партнерства по биоразнообразию Алекс Стюарт рассказал, что частично белые животные, - воробьи, вороны, черные дрозды и даже ежи, - время от времени появляются, но это не настоящие альбиносы.

"Подобные наблюдения действительно показывают то, как важно открыто смотреть на мир - здесь много других удивительных диких животных, которых можно увидеть и услышать, и даже белые красные белки", - добавил он.

Белая белка. Фото: NESBIP

Как сообщали Українські Новини, ​в Британии пьяная белка разгромила бар, в который запрещено приходить с животными. Также шведский фотограф запечатлел Олимпийские игры белок.

Тем временем в Днипре белка забежала в супермаркет, разбросала товары и напугала продавцов.