подписаться на рассылку
24.6 25
27.25 27.85
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Белая белка возле замка королевы в Шотландии шокировала зоозащитников
01 ноября 2019, пятница, 18:29 1563
Жизнь 2019-11-01T18:30:27+02:00
Українські Новини
Белая белка возле замка королевы в Шотландии шокировала зоозащитников

Белая белка возле замка королевы в Шотландии шокировала зоозащитников

Шотландия, Белка, редкие животные, зоозащитники
Белая белка. Фото: NESBIP
Белая белка. Фото: NESBIP

Зоозащитникам на востоке Шотландии удалось запечатлеть редкую белку белого цвета в лесах области Дисайд, где находится королевская резиденция Балморал, сообщает "Русская служба BBC".

По сведениям экспертов, это скорее красная, нежели серая белка, - видно, что в кисточках на ее ушах отсутствует серый пигмент. Белку запечатлели экоактивисты, которые занимаются защитой популяции красной белки на северо-востоке Шотландии.

Теперь им предстоит выяснить, действительно ли им повстречалась белка-альбинос с красными глазами.

"Мы установим несколько удаленных камер, чтобы попытаться получить более качественные снимки, на которых было бы лучше видно глаза. В любом случае, это редкая и впечатляющая находка", - сказал зоозащитник Гвен Маггс.

Координатор Северо-Восточного Шотландского партнерства по биоразнообразию Алекс Стюарт рассказал, что частично белые животные, - воробьи, вороны, черные дрозды и даже ежи, - время от времени появляются, но это не настоящие альбиносы.

"Подобные наблюдения действительно показывают то, как важно открыто смотреть на мир - здесь много других удивительных диких животных, которых можно увидеть и услышать, и даже белые красные белки", - добавил он.

Белая белка. Фото: NESBIPБелая белка. Фото: NESBIP

Как сообщали Українські Новини, ​в Британии пьяная белка разгромила бар, в который запрещено приходить с животными. Также шведский фотограф запечатлел Олимпийские игры белок.

Тем временем в Днипре белка забежала в супермаркет, разбросала товары и напугала продавцов.

Больше новостей о: Шотландия Белка редкие животные зоозащитники

Архив
Новости
Город имеет огромный запас земельных участков под застройку, – Вавриш 19:03
Разведение войск в Золотом завершилось, - штаб ООС 19:01
Защита выбила Дубневичу перенос рассмотрения меры пресечения 18:56
Зеленский назначил черниговским губернатором Прокопенко 18:52
Финляндия будет отстаивать продление санкций против России 18:28
больше новостей
Семен Семенченко. Фото: Українське фото
Верховный Суд принял решение: комбату Семенченко могут вернуть его воинские звания 12:03
Мы были слишком малы и тесны для такого влиятельного политика, - Богдан о Данилюке 13:43
Главное успеть: "Укрзализныця" увеличила срок предварительной покупки билетов 07:35
Дубневич собрал сумку в изолятор: среди вещей книги и шапка 13:23
Богдан Яременко. Фото: oleg.fedonyuk/Facebook
Яременко заставил извиниться пранкер: текст переписки депутата с "Джокером" 08:22
больше новостей
В "Слуге народа" выступили за легализацию проституции 17:30
Кассовые аппараты для бизнеса в смартфоне будут стоить от тысячи гривен 11:35
Демонтаж памятника Жукову. Фото:
В Одессе демонтировали памятник Жукову 18:01
Богдан Яременко. Фото: oleg.fedonyuk/Facebook
Яременко заставил извиниться пранкер: текст переписки депутата с "Джокером" 08:22
Путин заявил о готовности снизить цены на газ для Украины 23:15
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok