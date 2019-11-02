Тепло до +20 и штормовые ветры: синоптик дала неожиданный прогноз на неделю

После сильного похолодания в конце октября, в первые выходные ноября в Украине ожидается потепление. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.

Так, по словам синоптика, уже 2 ноября в большинстве областей Украины температура воздуха незначительно повысится до +6 и +11 градусов тепла. Холоднее всего будет на востоке - от +3 до +6 градусов. Также Диденко отметила, что в ближайшую ночь морозы до -8 градусов не отступят.

"Мощная Атлантика наступает, холодный антициклон отступает. Такой в ​​Украине ожидается ближайшая синоптическая перспектива", - написала Диденко.

С воскресенья, по данным Диденко, в Украине значительно потеплеет, а во вторник и среду на юге и западе может потеплеть до +20 градусов.

Однако 2 ноября пойдут дожди в западных областях, а на остальной территории будет сухо и облачно.

"Осторожно! Завтра-послезавтра в большинстве наших областей ожидается сильный, до штормовых порывов, южный ветер", - предупредила украинцев синоптик.

Диденко прогнозирует, что в Киеве суббота будет ветреной, но осадков не ожидается.

"В воскресенье в столице - сильный южный ветер, возможен дождь и потепление до +10 +12 градусов. С ветром не шутите, обходите старые ветвистые деревья, паркуйте с умом автомобиль. С началом наступления недели потепление усилится", - подытожила Диденко.

Карта: Наталка Диденко/Фейсбук

Как сообщали Українські Новини, в ноябре украинцев ждет сложная погода со снегопадами, сильными морозами и гололедом.

Также ночью 2 ноября ожидаются заморозки до -6.