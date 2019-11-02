подписаться на рассылку
24.6 25
27.25 27.85
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Тепло до +20 и штормовые ветры: синоптик дала неожиданный прогноз на неделю
02 ноября 2019, суббота, 05:59 1104 Карта
Жизнь 2019-11-02T05:59:01+02:00
Українські Новини
Тепло до +20 и штормовые ветры: синоптик дала неожиданный прогноз на неделю

Тепло до +20 и штормовые ветры: синоптик дала неожиданный прогноз на неделю

Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах, Наталка Диденко
Осень. Фото: pixabay
Осень. Фото: pixabay

После сильного похолодания в конце октября, в первые выходные ноября в Украине ожидается потепление. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.

Так, по словам синоптика, уже 2 ноября в большинстве областей Украины температура воздуха незначительно повысится до +6 и +11 градусов тепла. Холоднее всего будет на востоке - от +3 до +6 градусов. Также Диденко отметила, что в ближайшую ночь морозы до -8 градусов не отступят.

"Мощная Атлантика наступает, холодный антициклон отступает. Такой в ​​Украине ожидается ближайшая синоптическая перспектива", - написала Диденко.

С воскресенья, по данным Диденко, в Украине значительно потеплеет, а во вторник и среду на юге и западе может потеплеть до +20 градусов.

Однако 2 ноября пойдут дожди в западных областях, а на остальной территории будет сухо и облачно.

"Осторожно! Завтра-послезавтра в большинстве наших областей ожидается сильный, до штормовых порывов, южный ветер", - предупредила украинцев синоптик.

Диденко прогнозирует, что в Киеве суббота будет ветреной, но осадков не ожидается.

"В воскресенье в столице - сильный южный ветер, возможен дождь и потепление до +10 +12 градусов. С ветром не шутите, обходите старые ветвистые деревья, паркуйте с умом автомобиль. С началом наступления недели потепление усилится", - подытожила Диденко.

Карта: Наталка Диденко/ФейсбукКарта: Наталка Диденко/Фейсбук

Как сообщали Українські Новини, в ноябре украинцев ждет сложная погода со снегопадами, сильными морозами и гололедом.

Также ночью 2 ноября ожидаются заморозки до -6.

Больше новостей о: Прогноз погоды погода в Киеве погода в Украине погода в Карпатах Наталка Диденко

Архив
Новости
Почти 80% украинцев выступают за разрешение внутренним переселенцам голосовать на всех выборах 08:10
Зарплата Авакова в новом правительстве значительно ниже, чем в прошлом 06:50 Документ
Пенсионный фонд начал финансирование пенсий за октябрь 06:45 Инфографика
Богдан Яременко. Скриншот: Pavlovsky News/YouTube
Яременко назвал манипуляцией публикацию своей переписки с проституткой без его спроса 00:06
Питон самого длинного вида обвил шею женщины в Индиане и задушил ее 23:30
больше новостей
Семен Семенченко. Фото: Українське фото
Верховный Суд принял решение: комбату Семенченко могут вернуть его воинские звания 12:03
Мы были слишком малы и тесны для такого влиятельного политика, - Богдан о Данилюке 13:43
Главное успеть: "Укрзализныця" увеличила срок предварительной покупки билетов 07:35
Зарплаты в Украине выросли: какие профессии самые прибыльные 08:59
Дубневич собрал сумку в изолятор: среди вещей книги и шапка 13:23
больше новостей
В "Слуге народа" выступили за легализацию проституции 17:30
"Слуга народа" угрожает журналистам уголовным преследованием за публикацию смс депутатов в Раде 16:04
Кассовые аппараты для бизнеса в смартфоне будут стоить от тысячи гривен 11:35
Демонтаж памятника Жукову. Фото:
В Одессе демонтировали памятник Жукову 18:01
Богдан Яременко. Фото: oleg.fedonyuk/Facebook
Яременко заставил извиниться пранкер: текст переписки депутата с "Джокером" 08:22
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok