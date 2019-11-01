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01 ноября 2019, пятница, 17:54 39
Европа 2019-11-01T17:55:54+02:00
Українські Новини
Штраф до тысячи евро: в Австрии запретили курить в барах и ресторанах

Штраф до тысячи евро: в Австрии запретили курить в барах и ресторанах

Австрия, Курение, Борьба с курением, запрет на курение
Курение. Фото: pixabay
Курение. Фото: pixabay

С 1 ноября в Австрии начал действовать запрет на курение в барах и ресторанах. Об этом сообщает "Европейская правда".

Решение о запрете еще в июле одобрили в австрийском парламенте. Его поддержали все партии, кроме ультраправой Партии свободы.

Кроме того, запрет на курение также распространяется на кальяны и электронные сигареты. Курение за пределами ресторанов и баров, в частности на террасах, разрешено.

Ранее курить в барах и ресторанах можно было, но в специально отведенных местах.

Граждане, которые нарушат запрет, должны будут заплатить штраф до 1000 евро. Владельцам заведений, где клиентам позволят курить, могут грозить штрафы до 10 тыс. евро, если нарушения будут повторяться.

На сегодняшний день в 17 странах ЕС действуют законы о запрете курить в определенных местах.

Согласно данным Евростата, 30% австрийцев старшего возраста являются курильщиками. Это - третий самый высокий показатель в ЕС.


Как сообщали Українські Новини, от курения вейпа погибло 19 человек, более тысячи заболели. 

Тем временем пропаганда курения в фильмах выросла на 80% за последние 2 года. 

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