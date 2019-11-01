"Платформа Бойко" будет настаивать на расследовании трагедии 2 мая в Одессе, – Левочкин

Депутат Верховной Рады Украины Сергей Левочкин (фракция "Оппозиционный блок - За жизнь", ОПЗЖ) считает, что как одесситы, так и все граждане Украины должны узнать правду о трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года. Поэтому фракция ОПЗЖ будет настаивать на проведении расследования Одесской трагедии.

Об этом говорится на официальном веб-сайте политика.

Левочкин, комментирую отказ парламента создать временную следственную комиссию по данному вопросу, заявил, что у действующей власти нет политической воли для расследования трагедии 2 мая.

"Мы считаем, что Одесса, одесситы и вся Украина заслужили знать правду о трагедии 2 мая. Мы внесли соответствующее постановление, предложили создать специальную комиссию в парламенте. Хотя расследовать это преступление должен не парламент, а правоохранительные органы. Пять лет этого не делалось. Но мы будем продолжать настаивать на том, чтобы это преступление было раскрыто, а виновные были наказаны", – сказал Левочкин.

Напомним, 30 октября Верховная Рада Украины отказалась создать временную следственную комиссию (ВСК) о расследовании массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года. За принятие проекта постановления №2198 проголосовали лишь 79 депутатов при минимально необходимых 226.