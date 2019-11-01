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01 ноября 2019, пятница, 13:35 16
Судебная власть 2019-11-01T13:36:00+02:00
Українські Новини
Депутат Рады заявил о возможных злоупотреблениях в регламентном комитете: ГБР начало расследование

Депутат Рады заявил о возможных злоупотреблениях в регламентном комитете: ГБР начало расследование

Верховная Рада, Злоупотребления, Регламентный комитет, ГБР

Шевченковский районный суд Киева обязал Госбюро расследований открыть дело по факту возможных злоупотреблений и подделки документов членов комитета Верховной Рады по вопросам регламента.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

22 октября в суд поступила жалоба на бездействие ГБР по невнесению сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований в которой заявитель просил суд обязать бюро открыть дело по факту совершения депутатами Рады и отдельными членами комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 206, статьей 366, частью первой статьи 364 Уголовного кодекса.

Заявителем является один из депутатов парламента, но имя не указывается.

24 октября суд обязал ГБР завести дело по его заявлению.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ закрыло дело о возможных злоупотреблениях членов НКРЭКУ.

Также скандального Медяника подозревают в злоупотреблении влиянием.

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