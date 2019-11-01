Депутат Ради заявив про можливі зловживання в регламентному комітеті: ДБР почало розслідування

Шевченківський районний суд Києва зобов'язав Держбюро розслідувань відкрити справу за фактом можливих зловживань і підробки документів членів комітету Верховної Ради з питань регламенту.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

22 жовтня в суд надійшла скарга на бездіяльність ДБР за невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань у якій заявник просив суд зобов'язати бюро відкрити справу за фактом вчинення депутатами Ради та окремими членами комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи злочинів, передбачених частиною третьою статті 206, статтею 366, частиною першою статті 364 Кримінального кодексу.

Заявником є один з депутатів парламенту, але ім'я не вказується.

24 жовтня суд зобов'язав ДБР завести справу за його заявою.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ закрило справу про можливі зловживання членів НКРЕКП.

Також скандального Медяника підозрюють у зловживанні впливом.