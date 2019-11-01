Мер Одессы назвал вандализмом демонтаж барельефа маршала Жукова

Мэр Одессы Геннадий Труханов назвал вандализмом демонтаж барельефа советского маршала Георгия Жукова, ранее расположенного на здании областного военного комиссариата в Одессе.

Об этом заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Сегодняшняя ситуация с демонтажем барельефа маршалу Жукову - это откровенный плевок в лицо одесситам. В первую очередь, потому, что является инициативой отдельных активистов, а не реальным волеизъявлением жителей города.

Самое интересное, что этот, по сути, акт вандализма согласован с квартирно- эксплуатационным отделом Минобороны, который «не возражал против работ по демонтажу памятного знака».

Независимо от дальнейшей судьбы барельефа считаю подобные действия недопустимыми, поскольку они не только не согласованы с жителями, но и вызывают широкий общественный резонанс. Решение, каким памятникам в Одессе быть, а каким - нет, будут принимать исключительно одесситы", - написал Труханов.

Напомним, Георгий Константинович Жуков - легендарный советский полководец, маршал Советского Союза, который был одной из ключевых фигур Красной армии во время Великой Отечественной войны и впоследствии получил в народе прозвище "Маршал Победы".

Как сообщали Українські Новини, 31 октября в Одессе демонтировали барельеф маршалу Жукову со стены здания областного военного комиссариата.

19 июня Харьковский городской совет переименовал проспект Петра Григоренко в проспект Маршала Жукова.