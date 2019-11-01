Верховный Суд принял решение: комбату Семенченко могут вернуть его воинские звания

Кассационный административный суд Верховного Суда постановил пересмотреть законность лишения бывшего депутата Верховной Рады Семена Семенченко воинских званий "майор" и "капитан".

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Командование Национальной гвардии в декабре 2015 года лишило экс-командира добровольческого батальона "Донбасс" воинских званий "капитан резерва" и "майор резерва".

Семенченко обжаловал это решение в суде.

В сентябре 2016 года Окружной админсуд Киева полностью удовлетворил его иск, но в ноябре того же года апелляционная инстанция снова лишила экс-депутата воинских званий.

Семенченко подал кассацию в Верховный Суд.

Он в своем иске утверждает, что закончил Севастопольский национальный технический университет с военной кафедрой, но не может получить соответствующие документы в связи с оккупацией Крыма.

Семенченко заявляет, что 13 августа 2014 получил временное удостоверение офицера, выданное Военным комиссаром Вышгородского военкомата Киевской области.

Временное удостоверение, утверждает экс-депутат, является документом, который заменяет военный билет, оно действует и никем не отменено.

Кроме того, он подчеркивает, что лишать его воинских званий имел право только командующий Нацгвардией, а не исполняющий обязанности.

Представитель Нацгвардии, в свою очередь, в суде заявил, что при присвоении офицерских звании и при назначении Семенченко командиром батальона были допущены существенные ошибки со стороны ответственных лиц.

Также была предоставлена справка из архива Минобороны, согласно которой первичные воинские звания Семенченко никогда не присваивались.

"...документы, которые он подал, не проверялись тщательно в связи с принятием на службу в военном резерве большого количества граждан в сжатые сроки, учитывая общественно-политическую обстановку на Востоке государства и проведение мероприятий антитеррористической операции", - установило служебное расследование в Нацгвардии.

В середине октября текущего года Верховный Суд частично удовлетворил жалобу Семенченко.

Он отметил, что приказ и.о. командующего Нацгвардией действительно не содержит ссылок на нормативно-правовые акты и законодательные нормы, позволяющие лишить Семенченко воинского звания.

Также, по мнению Верховного Суда, необходимо исследовать в судебном порядке обстоятельства принятия экс-депутата на службу и назначения его в батальон.

Учтивая это, Верховный Суд поручил апелляционной инстанции (Шестому апелляционному админсуду) повторно рассмотреть дело о законности лишения Семенченко воинских званий.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле Семенченко заявил, что решил выйти из партии "Объединение "Самопомощь".

17 октября Верховная Рада ликвидировала воинское звание "прапорщик".