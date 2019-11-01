подписаться на рассылку
24.6 25
27.25 27.85
˟
01 ноября 2019, пятница, 08:51 959
Общество 2019-11-01T08:57:41+02:00
Українські Новини
В Беларуси нашли печать Владимира Мономаха

В Беларуси нашли печать Владимира Мономаха

Беларусь, Археолог, Гродно, Владимир Мономах
Владимир Мономах. Фото: електронна-енциклопедія.укр
Владимир Мономах. Фото: електронна-енциклопедія.укр

В Беларуси на территории Нового замка в городе Гродно нашли печатку, которая могла принадлежать киевскому князю из династии Рюриковичев Владимиру Мономаху.

Печать в замке нашел археолог Иван Спирин, сообщает пресс-служба Гродненского государственного историко-археологического музея.

"На гродненских замках очередная интересная находка. Несколько дней назад минский археолог Иван Спирин во время работ на Новом замке нашел вислую печать, которую смело можно отнести к первым годам существования Гродно. Такие свинцовые печати зажимались на шнурках прикрепленных к документам, например письмам. С печатью будут работать специалисты, но уже можно предположить, что она принадлежит князю Владимиру Мономаху, отцу гродненской княжны Агафьи", - говорится в нем.

Отмечается, что на одной стороне печати изображен Василий Кесарийский (небесный покровитель Мономаха, который также имел имя Василий) а с другой благопожелательная надпись на древнерусском языке с просьбой о божьей помощи.

"Такие печати относятся к позднему периоду власти Владимира Мономаха (после 1113 г.). Напомним, что в 1116 г. великий киевский князь Владимир Мономах выдал свою дочь Агафью за князя Всеволодку Давидовича. Князь Всеволод (Усеваладка) и упоминается как гродненский князь в 1127 году — году первого летописного упоминания о Гродно", - говорится в сообщении музея.

Печать Владимира Мономаха. Фото: museum-grodno.byПечать Владимира Мономаха. Фото: museum-grodno.by

Как сообщали Українські Новини, 25 октября в самом центре Львова на ул. Корнякта во время проведения археологических работ было обнаружено древнее своды и остатки каменной стены. 

Ранее в Киеве раскопали древнюю улицу XVII-XVIII веков, а также на Подоле нашли клад с древними римскими монетами и украшениями.

Больше новостей о: Беларусь Археолог Гродно Владимир Мономах

Архив
Новости
Владимир Мономах. Фото: електронна-енциклопедія.укр
В Беларуси нашли печать Владимира Мономаха 08:51
В Южной Корее вертолет спасателей упал в море: весь экипаж пропал без вести 08:51
Сегодня Украина должна выплатить МВФ порядка 1,8 млрд долларов 08:16
Разумков подписал закон о предоставлении полномочий ВСП назначать членов ВККС 08:03
Главное успеть: "Укрзализныця" увеличила срок предварительной покупки билетов 07:35
больше новостей
Мы были слишком малы и тесны для такого влиятельного политика, - Богдан о Данилюке 13:43
Вячеслав Чечило: Если Порошенко в ближайшее время не сядет, то садить будет он 11:23 Мнение
Богдан Яременко. Фото: facebook.com/bohdan.yaremenko
Депутат Яременко снимал проститутку в Верховной Раде за 100$ в час 11:30
В СБУ расследуют дело Стерненко как убийство и нанесение умышленных телесных повреждений 13:24 Документ
Принятие законопроекта 1210 ударит по рейтингам президента, - Фесенко 16:07
больше новостей
Кассовые аппараты для бизнеса в смартфоне будут стоить от тысячи гривен 11:35
Демонтаж памятника Жукову. Фото:
В Одессе демонтировали памятник Жукову 18:01
Горбатюку в связи с увольнением выплатили почти миллион гривен 10:23
Богдан Яременко. Фото: oleg.fedonyuk/Facebook
Яременко заставил извиниться пранкер: текст переписки депутата с "Джокером" 08:22
Богдан Яременко. Фото: facebook.com/bohdan.yaremenko
Депутат Яременко снимал проститутку в Верховной Раде за 100$ в час 11:30
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok