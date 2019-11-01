подписаться на рассылку
24.65 25.05
27.25 27.8
˟
01 ноября 2019, пятница, 00:05 16
Общество 2019-11-01T00:05:24+02:00
Українські Новини
Утром откроют движение автомобилей по мосту Метро через Русановский пролив

Утром откроют движение автомобилей по мосту Метро через Русановский пролив

Ограничение движения, Мост Метро
Мост Метро в Киеве. Фото: tsn.ua
Мост Метро в Киеве. Фото: tsn.ua

 Киеве 1 ноября основные работы по капитальному ремонту моста Метро через Русановский пролив реки Днепр будут завершены и будет полностью восстановлено движение автотранспорта. Об этом рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, сообщает пресс-служба городской власти.

"Еще в 2017 году специалисты обследовали мост. По заключению комплексного специального обследования, общее эксплуатационное состояние сооружения было определено как "нетрудоспособное". Простыми словами, состояние моста не позволяло его дальнейшую безопасную эксплуатацию. Поэтому было принято решение о проведении капитального ремонта", – отметил Поворозник

Как сообщается, капитальный ремонт начали в сентябре 2018 года. В том же году был выполнен ремонт мостового полотна на трех прогонах с устройством гидроизоляции и нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. Были разобраны старые конструкции тротуарных блоков и начался монтаж новых конструкций тротуара.

Ранее Управление государственной охраны предупреждало, что 30-31 октября в связи с визитом генерального секретаря Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенса Столтенберга в Украину в Киеве может быть ограничено движения транспорта по Бориспольскому шоссе и на отдельных участках улиц 6 районов

Больше новостей о: Ограничение движения Мост Метро

Архив
Новости
Утром откроют движение автомобилей по мосту Метро через Русановский пролив 00:05
В центре Киева загорелся 6-этажный дом, эвакуированы 40 человек 23:41
После облучения медики обследуют сотрудников центральной геофизической обсерватории Киева 23:15
В МИД Украины заявили про подбор кандидатов на обмен пленными 22:32
Анна Скороход . Скриншот видео facebook.com/yan.dobronosov
Депутат Скороход расплакалась в зале Рады из-за игнорирования ее правок 22:11
больше новостей
Пенсионный фонд занижает выплаты военным специально: как получить компенсацию 07:05
В Золотом разведение, Зеленский обещает прорыв, а Гончарук уже поборол коррупцию 07:00 Мнение
Мы были слишком малы и тесны для такого влиятельного политика, - Богдан о Данилюке 13:43
Вячеслав Чечило: Если Порошенко в ближайшее время не сядет, то садить будет он 11:23 Мнение
Богдан Яременко. Фото: facebook.com/bohdan.yaremenko
Депутат Яременко снимал проститутку в Верховной Раде за 100$ в час 11:30
больше новостей
Пенсионный фонд занижает выплаты военным специально: как получить компенсацию 07:05
Кассовые аппараты для бизнеса в смартфоне будут стоить от тысячи гривен 11:35
Демонтаж памятника Жукову. Фото:
В Одессе демонтировали памятник Жукову 18:01
Обстрелы в Золотом-4. Фото: facebook.com/pressjfo.news
Боевики обстреляли жилые дома в Золотом-4, - СЦКК 08:14
Горбатюку в связи с увольнением выплатили почти миллион гривен 10:23
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok