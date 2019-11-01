Утром откроют движение автомобилей по мосту Метро через Русановский пролив

Киеве 1 ноября основные работы по капитальному ремонту моста Метро через Русановский пролив реки Днепр будут завершены и будет полностью восстановлено движение автотранспорта. Об этом рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, сообщает пресс-служба городской власти.

"Еще в 2017 году специалисты обследовали мост. По заключению комплексного специального обследования, общее эксплуатационное состояние сооружения было определено как "нетрудоспособное". Простыми словами, состояние моста не позволяло его дальнейшую безопасную эксплуатацию. Поэтому было принято решение о проведении капитального ремонта", – отметил Поворозник

Как сообщается, капитальный ремонт начали в сентябре 2018 года. В том же году был выполнен ремонт мостового полотна на трех прогонах с устройством гидроизоляции и нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. Были разобраны старые конструкции тротуарных блоков и начался монтаж новых конструкций тротуара.

Ранее Управление государственной охраны предупреждало, что 30-31 октября в связи с визитом генерального секретаря Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенса Столтенберга в Украину в Киеве может быть ограничено движения транспорта по Бориспольскому шоссе и на отдельных участках улиц 6 районов