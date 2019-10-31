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31 октября 2019, четверг, 17:35 434
Происшествия 2019-10-31T17:35:18+02:00
Українські Новини
В Одессе под мостом застряла фура и в городе случился транспортный коллапс

В Одессе под мостом застряла фура и в городе случился транспортный коллапс

ДТП, ДТП с грузовиком, ДТП в Одессе

В Одессе под железнодорожным мостом застрял грузовик. Об этом сообщает ТСН в четверг, 31 октября.

Фура врезалась в мост, из-за чего контейнер слетел с платформы. Если бы тогда сзади ехал автомобиль, то металлическая конструкция могла бы раздавить машину вместе с людьми.

Грузовик до сих пор стоит под мостом, а позади нее образовалась пробка длиной почти 2 км. В пробке выстроилась более сотни автомобилей. Место ДТП тем временем оградили патрульные: там четыре полосы - по две в каждую сторону, одну из которых грузовик заблокировал. Грузовик извлекали с помощью автомобильного крана.

Водитель поехал под мост, несмотря на знак, ограничивающий проезд крупногабаритного транспорта высотой более 3,5 м. Почему водитель проигнорировал ограничительный знак, он не ответил и начал убегать.

Как сообщали Українські Новини, на Харьковщине водитель грузовика чудом выжил при попытке "проскочить" перед поездом.

А в Киеве КамАЗ протаранил фуру и ее отрикошетило в авто патрульных.

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