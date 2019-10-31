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31 октября 2019, четверг, 16:04 114
Верховная Рада и партии 2019-10-31T16:05:22+02:00
Українські Новини
"Слуги народа" намерены повысить годовой лимит для ФОПов

"Слуги народа" намерены повысить годовой лимит для ФОПов

Диденко, ФЛП, Александр Дубинский, Партия
Работа. Фото: pixabay
Работа. Фото: pixabay

Депутаты Верховной Рады Александр Дубинский, Роксолана Пидласа и Юлия Диденко (все – "Слуга Народа") предлагают парламенту поднять годовые лимиты оборота для физлиц-предпринимателей.

Об этом говорится в законопроекте №2338, зарегистрированном в парламенте 29 октября, передают Українські Новини.

Законопроект предлагает повысить годовые лимиты для физлиц-предпринимателей, в рамках которых они смогут сохранить сниженные налоговые ставки: для 1-й группы - с 0,3 млн гривен до 1 млн гривен в год; для 2-й группы - с 1,5 млн гривен до 5 млн гривен в год; для 3-й группы - с 5 млн до 10 млн гривен в год.

Также для предпринимателей 1-й группы, оказывающих бытовые услуги предлагается ввести налоговую ставку 0%.

Для тех, кто работает по другим КВЭД этой группы, ставку налога предлагается установить на уровне не более 10% размера прожиточного минимума.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на начало года в Украине было зарегистрировано около 1,8 млн ФЛП, из них 1,3 млн - плательщики единого налога. Также за неуплату ЕСВ могуть закрывать ФОПы.

Ранее сообщалось, что партия "Слуга народа" намерена инициировать изменения в налоговой системе, в частности изменения коснуться физических лиц-предпринимателей (ФЛП) на едином налоге, которым могут запретить предоставлять услуги.

Больше новостей о: Диденко ФЛП Александр Дубинский Партия "Слуга народа" ФОПы

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