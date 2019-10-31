"Слуги народа" намерены повысить годовой лимит для ФОПов

Депутаты Верховной Рады Александр Дубинский, Роксолана Пидласа и Юлия Диденко (все – "Слуга Народа") предлагают парламенту поднять годовые лимиты оборота для физлиц-предпринимателей.

Об этом говорится в законопроекте №2338, зарегистрированном в парламенте 29 октября, передают Українські Новини.

Законопроект предлагает повысить годовые лимиты для физлиц-предпринимателей, в рамках которых они смогут сохранить сниженные налоговые ставки: для 1-й группы - с 0,3 млн гривен до 1 млн гривен в год; для 2-й группы - с 1,5 млн гривен до 5 млн гривен в год; для 3-й группы - с 5 млн до 10 млн гривен в год.

Также для предпринимателей 1-й группы, оказывающих бытовые услуги предлагается ввести налоговую ставку 0%.

Для тех, кто работает по другим КВЭД этой группы, ставку налога предлагается установить на уровне не более 10% размера прожиточного минимума.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на начало года в Украине было зарегистрировано около 1,8 млн ФЛП, из них 1,3 млн - плательщики единого налога. Также за неуплату ЕСВ могуть закрывать ФОПы.