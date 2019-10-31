По рынку земли пройдут парламентские слушания, - Арахамия

В то время как б олее 50% украинцев против продажи земель сельхозназначения, ф

Об этом сообщил журналистам лидер фракции Давид Арахамия, передают Українськi Новини.

"Мы считаем, что нужно провести, и было зарегистрировано (постановление) Николаем Сольским, это наш председатель аграрного комитета, член партии "Слуги народа", что нужно провести парламентские слушания по этому поводу, потому что это очень болезненный вопрос для всех украинцев. Есть много-много легенд, скреп и домыслов. Когда есть такой вопрос, то нельзя просто прийти и нажать кнопку", - сказал он.

Арахамия отметил, что предлагаемая дата слушаний еще не утверждена, а сам вопрос может быть вынесен в зал 12-15 ноября.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский хочет уменьшить допустимое количество земли на человека.

Тем временем Гончарук распорядился синхронизировать все земельные базы данных.