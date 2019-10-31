Щодо ринку землі пройдуть парламентські слухання, - Арахамія

У той час понад як 50% українців проти продажу земель сільгосппризначення, фракция "Слуга народу" у Верховній Раді ініціює парламентські слухання про відкриття ринку землі. Про це повідомив журналістам лідер фракції Давид Арахамія, передають Українські Новини. Фракція "Слуга народу" у Верховній Раді ініціює парламентські слухання про відкриття ринку землі. Про це повідомив журналістам лідер фракції Давид Арахамія, передають Українські Новини. "Ми вважаємо, що потрібно провести, і було зареєстровано (постанову) Миколою Сольським, це наш голова аграрного комітету, член партії "Слуги народу", що потрібно провести парламентські слухання з цього приводу, тому що це дуже болюче питання для всіх українців. Є багато-багато легенд, скріп і домислів. Коли є таке питання, то не можна просто прийти і натиснути кнопку", - сказав він. Арахамія зазначив, що пропоновану дату слухань ще не затверджено, а саме питання може бути винесено в зал 12-15 листопада. Як повідомляли Українські Новини, Зеленський хоче зменшити допустима кількість землі на людину. Тим часом Гончарук розпорядився синхронізувати всі земельні бази даних.