Зарплати в Україні зросли: які професії найприбутковіші

За даними Держслужби статистики, за вересень середній працівник отримав 10 687 грн або на 150 грн більше, ніж у серпні. А в порівнянні з вереснем 2018 року середня зарплата зросла на 18,2% при інфляції вересень до вересня 7,5%.Тобто темпи приросту зарплат вище майже в 2,5 рази, ніж темпи зростання цін. Чому зарплати зросли і підвищуються так стрімко, а також якими і у кого вони можуть бути до кінця року, повідомляє "Сьогодні".

Як видно з даних Держстатистики, рейтинг найбагатших регіонів багато років поспіль очолює Київ. Тут середня зарплата за вересень становила 15626 грн (всюди йдеться про зарплати без вирахування податків), але не зросла в порівнянні з серпнем, а опинилася на 0,4% (62 грн) менше. За рік підвищення заробітків у Києві теж нижче середньостатистичних 18,2%, всього 14,8%. При цьому в столиці платять найманому працівнику майже в 1,5 разу (на 46,2%) більше, ніж в середньому по Україні.

Крім Києва, більше середнього по країні можливо заробити лише в трьох областях з 24-х: Донецькій, де працівникам платять 11 907 грн/міс. (+ 11,4% до середньої по країні зарплати), Київській – 11 166 грн (+ 4,5%) і Дніпропетровській – 11 078 (+ 3,7%). Найближче до середнього рівня Полтавська область – 10 501 грн (98,3% від середнього) і Запорізька область – 10 497 грн (98,2%), в інших регіонах до нього не дотягують від 5% до 20%. Найменше платять у Чернівецькій області – 8338 грн, або 78% від середнього по країні, Херсонській – 8 352 грн (78,2%) та Тернопільській – 8 441 (79%). До речі, середня зарплата в доларах в Україні перевищила рівень 2013 року ще за підсумками другого кварталу.

У розрізі галузей економіки найвищі заробітки у фінансистів – 17 929 грн (-3,9% в порівнянні з серпнем), в IT-сфері – 17 072 грн (-0,9%) і в держуправлінні та оборони – 15 140 грн (-6, 3%). Найнижчі зарплати в готельному бізнесі та громадському харчуванні – 6 784 грн (-3,2%), охороні здоров'я – 6 916 грн (-2,1%) та освіті (8 439 (+ 14,8%).

Втім, так добре платять не всім: випускаючи одяг, взуття, текстиль вдасться в середньому заробити не більше 7 531 грн/міс. (-1,9%), працівникам водоканалів, асенізаторам і переробникам відходів платять в середньому 8513 грн (-2,2%), деревообробниками, виробникам паперу і поліграфістам – 9 460 грн (-0,9%). За рік зарплати зросли дуже нерівномірно: у взуттєвиків і текстильників темпи підвищення найнижчі – на 8,2% (рівень інфляції), у нафтопереробників – найвищі, на 35,1%.

Економісти звертають увагу на те, що середні зарплати по країні, навіть з розбивкою по галузях і професіях, не в повній мірі відображають реальну ситуацію. Тобто українці часто отримують більше, а хочуть отримувати ще більше. У жовтні ми писали про результати дослідження, якою, на думку людей, повинна бути ідеальна середня зарплата.

За словами президента Украналітцентру Олександра Охріменка, статистика добре враховує заробітки бюджетників, так як їм платять офіційно і зарплати на великих і середніх промислових виробництвах, де виплати також в основному білі. А ось в інших сферах – те ж громадське харчування, готельний бізнес, сільське господарство, будівництво, роздрібна торгівля – картина далека від статистичної.

Наприклад, на будівництві більше половини заробленого робітникам платять у конвертах, на ринках – реалізаторам нараховують "для податкової" від 25% до 50% мінімальної зарплати як за неповний робочий день і т. д. Не секрет, що офіціанти, покоївки отримують чайові, які ніде не враховуються.

"Держстатистика, за їх роз'ясненням, враховує тільки тих, хто офіційно відпрацював не менше половини місяця і зовсім не бере до уваги підприємства з чисельністю працівників менше 10 осіб. Ось і виходить, що заробітки приблизно 30% працівників, навіть тих, хто оформлений, але працює в маленькій фірмі, не враховуються в загальній картині. А вони можуть бути як набагато нижчі за середні, так і набагато вищі", – нагадав Охріменко.

Раніше Українські Новини писали, як освіта впливає на рівень доходів. Тим часом борги по зарплаті підскочили за місяць.