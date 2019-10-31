Зеленский создал комиссию для проведения конкурса на должность членов ВСП

Президент Владимир Зеленский создал комиссию для проведения конкурса на должность членов Высшего совета правосудия (ВСП).

Об этом говорится в указе Президента №785, передают Українськi Новини.

В состав комиссии вошли доцент кафедры международного частного, коммерческого и гражданского права, заместитель декана факультета международной торговли и права Киевского национального торгово-экономического университета, кандидат юридических наук Юлия Гончарова, заведующий кафедрой конституционного права юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, доктор юридических наук, профессор Олег Марцеляк, главный научный сотрудник отдела мониторинга законодательства Института законодательства Верховной Рады Украины, доктор юридических наук, профессор Антон Монаенко, заведующий кафедрой теории, истории государства и права и конституционного права Учебно-научного института права Университета государственной фискальной службы Украины, доктор юридических наук, профессор Анатолий Шевченко, доцент кафедры трудового права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, кандидат юридических наук Александр Яковлев.

Первым этапом конкурса будет отбор кандидатов на основе поданных документов для проведения собеседований. Далее члены комиссии проведут собеседования с отобранными кандидатами.

Из них комиссия определит рекомендуемых кандидатов. Информация о решении комиссии будет опубликована на сайте Президента.

Далее Президент рассмотрит список рекомендуемых кандидатов для назначения на должность членов ВСП.

Как сообщали Українськi Новини, 24 сентября ВСП избрал председателем Андрея Овсиенко.



Также ВСП будет назначать членов ВККС.