Высший совет правосудия избрал председателем Овсиенко

Высший совет правосудия (ВСП) избрал председателем Андрея Овсиенко.\r\nСоответствующее решение принято на заседании совета во вторник, 24 сентября, передают Українськi Новини.\r\nОвсиенко был единственной кандидатурой на должность главы ВСП.\r\nОн был избран членом ВСП на съезде судей в марте 2017 года.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nОвсиенко родился 17 октября 1978 года в Камень-Каширском (Волынская область).\r\nОкончил Национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого.\r\nРаботал сотрудником Камень-Каширского управления юстиции и судьей в местном суде.\r\nС 2011 по по 2017 год был судьей Апелляционного суда Волынской области.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, во вторник глава Высшего совета правосудия Владимир Говоруха подал в отставку.\r\n16 апреля текущего года Высший совет правосудия избрал главой Владимира Говоруху вместо Игоря Бенедисюка.Ранее о коррупции Бенедисюка и других членов ВСП Президенту написали из Парижа.17 марта Бенедисюк применил огнестрельное оружие в ходе конфликта с группой неизвестных около его дома в Киеве. Военная прокуратура считает, что нападение на главу Высшего совета правосудия Игоря Бенедисюка имело заказной характер.