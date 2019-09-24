Высший совет правосудия избрал председателем Овсиенко

Высший совет правосудия (ВСП) избрал председателем Андрея Овсиенко.

Соответствующее решение принято на заседании совета во вторник, 24 сентября, передают Українськi Новини.

Овсиенко был единственной кандидатурой на должность главы ВСП.

Он был избран членом ВСП на съезде судей в марте 2017 года.

Овсиенко родился 17 октября 1978 года в Камень-Каширском (Волынская область).

Окончил Национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого.

Работал сотрудником Камень-Каширского управления юстиции и судьей в местном суде.

С 2011 по по 2017 год был судьей Апелляционного суда Волынской области.

Как сообщали Українськi Новини, во вторник глава Высшего совета правосудия Владимир Говоруха подал в отставку.

16 апреля текущего года Высший совет правосудия избрал главой Владимира Говоруху вместо Игоря Бенедисюка.



Ранее о коррупции Бенедисюка и других членов ВСП Президенту написали из Парижа.



17 марта Бенедисюк применил огнестрельное оружие в ходе конфликта с группой неизвестных около его дома в Киеве. Военная прокуратура считает, что нападение на главу Высшего совета правосудия Игоря Бенедисюка имело заказной характер.