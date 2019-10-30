До конца года будут внесены еще несколько представлений на снятие неприкосновенности, - Рябошапка

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка прогнозирует внесение еще нескольких представлений на снятие неприкосновенности с депутатов Верховной Рады до конца 2019 года.

Об этом он сообщил журналистам по итогам заседания комитета Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента, передают Українські Новини.

"Я говорил о 2-3 представлениях и я пока остаюсь в пределах этой цифры. Может и больше (2-3 представлений), зависит от эффективности работы досудебного расследования", - сказал он.

При этом Рябопашка отказался комментировать, готовится ли подозрение бывшему Президенту, депутату парламента от фракции "Европейская солидарность" Петру Порошенко.

Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность.

Также КС признал, что отмена депутатской неприкосновенности не ограничивает прав и свобод человека, закрепленные в Конституции, а сам законопроект соответствует основному закону.