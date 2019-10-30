подписаться на рассылку
24.75 25.15
27.35 27.95
˟
30 октября 2019, среда, 23:34 125
Судебная власть 2019-10-30T23:34:06+02:00
Українські Новини
До конца года будут внесены еще несколько представлений на снятие неприкосновенности, - Рябошапка

До конца года будут внесены еще несколько представлений на снятие неприкосновенности, - Рябошапка

Верховная Рада, Неприкосновенность, снятие неприкосновенности, Руслан Рябошапка
Руслан Рябошапка. Фото: Офис Президента
Руслан Рябошапка. Фото: Офис Президента

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка прогнозирует внесение еще нескольких представлений на снятие неприкосновенности с депутатов Верховной Рады до конца 2019 года.

Об этом он сообщил журналистам по итогам заседания комитета Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента, передают Українські Новини.

"Я говорил о 2-3 представлениях и я пока остаюсь в пределах этой цифры. Может и больше (2-3 представлений), зависит от эффективности работы досудебного расследования", - сказал он.

При этом Рябопашка отказался комментировать, готовится ли подозрение бывшему Президенту, депутату парламента от фракции "Европейская солидарность" Петру Порошенко.

Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность.

Также КС признал, что отмена депутатской неприкосновенности не ограничивает прав и свобод человека, закрепленные в Конституции, а сам законопроект соответствует основному закону.

Больше новостей о: Верховная Рада Неприкосновенность снятие неприкосновенности Руслан Рябошапка

Архив
Новости
Журналистка, уличившая Яременко в заказе проститутки в Раде, требует лишить его мандата депутата 23:56
До конца года будут внесены еще несколько представлений на снятие неприкосновенности, - Рябошапка 23:34
Путин заявил о готовности снизить цены на газ для Украины 23:15
В Полтавской области 72-летнюю волонтерку насмерть сбил Audi 22:50
"Динамо" обыграло "Шахтер" на "Олимпийском": видео голов 22:25
больше новостей
Пенсионный фонд занижает выплаты военным специально: как получить компенсацию 07:05
Расходы на отопление можно сократить вдвое: как сэкономить на коммуналке 09:07
В Золотом разведение, Зеленский обещает прорыв, а Гончарук уже поборол коррупцию 07:00 Мнение
Наташа Влащенко: Остап Дроздов - трусливый, пустой, скандалист, который годами разжигал вражду 10:59 Мнение
Активист "Нацкорпуса" Янтарь не воевал и может быть причастен к убийству местного жителя в Донбассе, – СМИ 18:18
больше новостей
В Золотом началось разведение войск 12:13
Пенсионный фонд занижает выплаты военным специально: как получить компенсацию 07:05
Рада запретила ограждать прибрежные зоны: нарушителям грозят штрафы до 17 тыс. гривен 19:20
Активист "Нацкорпуса" Янтарь не воевал и может быть причастен к убийству местного жителя в Донбассе, – СМИ 18:18
Ретроспективного пересмотра "зеленого" тарифа не будет, – Гончарук 17:11
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok