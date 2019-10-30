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30 жовтня 2019, середа, 23:34 6
Судова влада 2019-10-30T23:50:01+02:00
Українські Новини
До кінця року будуть внесені ще кілька подань на зняття недоторканності, - Рябошапка

До кінця року будуть внесені ще кілька подань на зняття недоторканності, - Рябошапка

Руслан Рябошапка, Депутатська недоторканність, Зняття недоторканності
Руслан Рябошапка. Фото: Офіс Президента
Руслан Рябошапка. Фото: Офіс Президента

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка прогнозує внесення ще кількох подань на зняття недоторканності з депутатів Верховної Ради до кінця 2019 року.

Про це він повідомив журналістам за підсумками засідання комітету Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту, передають Українські Новини.

"Я говорив про 2-3 подання і я поки залишаюся в межах цієї цифри. Може і більше (2-3 подань), залежить від ефективності роботи досудового розслідування", - сказав він.

При цьому Рябопашка відмовився коментувати, чи готується підозра колишньому Президенту, депутату парламенту від фракції "Європейська солідарність" Петру Порошенку.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада скасувала депутатську недоторканність.

Також КС визнав, що скасування депутатської недоторканності не обмежує прав і свобод людини, закріплених Конституцією, а сам законопроект відповідає основному закону.

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