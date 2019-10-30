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30 октября 2019, среда, 22:50 774
Происшествия 2019-10-30T22:54:07+02:00
Українські Новини
В Полтавской области 72-летнюю волонтерку насмерть сбил Audi

В Полтавской области 72-летнюю волонтерку насмерть сбил Audi

ДТП, смертельное ДТП, ДТП в Полтавской области
ДТП в Полтавской области. Фото: Нацполиция
ДТП в Полтавской области. Фото: Нацполиция

Сегодня, 30 октября, в Кременчуге Полтавской области на улице Театральной автомобиль "Audi" сбил насмерть 72-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавской области.

Так, сообщается, что автомобиль, сдавая назад, наехал на женщину-пешехода. От полученных травм пострадавшая скончалась в карете скорой помощи.

Отмечается, что по факту будет открыто уголовное производство.

Как сообщили волонтеры в социальной сети Facebook, погибшей оказалась известная кременчугская волонтерка Ольга Шевченко.

"Шла к Майдановским паучкам помогать собирать ткань для изготовления маскировочных сеток нашим бойцам на передовую, набивать подушки синтепоном. Она шла помогать уберечь жизнь нашим Защитникам. Но судьба распорядилась иначе. Она не дошла. Машина сбила нашу госпожу Олю, сбила насмерть, - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, в Полтавской области полицейскую на службе насмерть сбил микроавтобус.

Также под Полтавой Volkswagen наехал на отбойник из металла и перевернулся: 4 погибших.

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