подписаться на рассылку
24.75 25.15
27.35 27.95
˟
30 октября 2019, среда, 15:57 63 Карта
Общество 2019-10-30T15:58:51+02:00
Українські Новини
Завтра в Украине заметно похолодает: температура опустится до -7

Завтра в Украине заметно похолодает: температура опустится до -7

Мороз, Погода, Прогноз погоды, Прогноз погоды на завтра
Заморозки. Фото: pinterest.com/pin/Marissa Iacoviello
Заморозки. Фото: pinterest.com/pin/Marissa Iacoviello

31 октября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2…-4 градуса, днем +3…+5 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0…-6 градусов, днем +2…+8 градусов, в Закарпатье +5…+10 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью -2…-7 градусов, днем -2…+3 градуса.


В Моршине без осадков, температура ночью -1…-3 градуса, днем +4…+6 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью 0…-2 градуса, днем +4…+6 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью 0…+2 градуса, днем +7…+9 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1…-7 градусов, днем 0…+7 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1…-7 градусов, днем 0…+6 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-7 градусов, днем 0…+6 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2…+4 градуса, в Запорожье 0…-5 градусов, днем +3…+10 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +5…+10 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +2…+4 градуса, днем +8…+10 градусов.

Карта: Карта: "Укргидрометцентр"



Как сообщали Українські Новини, синоптик рассказал, что в ноябре украинцев ждут снегопады и сильные морозы.

Кроме того, синоптики рассказали о погоде зимой.  

Больше новостей о: Мороз Погода Прогноз погоды Прогноз погоды на завтра

Архив
Новости
Юристы Рады "разнесли" законопроект о легализации азартных игр 16:13
Принятие законопроекта 1210 ударит по рейтингам президента, - Фесенко 16:07
Игнорирование проблем Луганской ТЭС в отопительный сезон может привести к социальному взрыву в регионе, – Омельченко 16:07
Завтра в Украине заметно похолодает: температура опустится до -7 15:57 Карта
"Нефтегаз" хочет нанять голландских адвокатов за 350 тысяч евро 15:55
больше новостей
На Донбассе живут пропащие люди и я их не воспринимаю, - Дроздов 23:51
Пенсионный фонд занижает выплаты военным специально: как получить компенсацию 07:05
Расходы на отопление можно сократить вдвое: как сэкономить на коммуналке 09:07
Витренко угрожает закачать водород в украинский газопровод, если русские откажутся от транзита 22:58
Драка. Скриншот: YouTube/13 Канал
Из Ватутина в Бандеру: в киевском суде подрались из-за переименования улиц 23:33
больше новостей
На Донбассе живут пропащие люди и я их не воспринимаю, - Дроздов 23:51
В Золотом началось разведение войск 12:13
Пенсионный фонд занижает выплаты военным специально: как получить компенсацию 07:05
Рада запретила ограждать прибрежные зоны: нарушителям грозят штрафы до 17 тыс. гривен 19:20
Активист "Нацкорпуса" Янтарь не воевал и может быть причастен к убийству местного жителя в Донбассе, – СМИ 18:18
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok