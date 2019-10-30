Завтра в Украине заметно похолодает: температура опустится до -7

31 октября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер западный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью -2…-4 градуса, днем +3…+5 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью 0…-6 градусов, днем +2…+8 градусов, в Закарпатье +5…+10 градусов. В Карпатах без осадков, температура ночью -2…-7 градусов, днем -2…+3 градуса. В Моршине без осадков, температура ночью -1…-3 градуса, днем +4…+6 градусов.В Трускавце без осадков, температура ночью 0…-2 градуса, днем +4…+6 градусов. В Сваляве без осадков, температура ночью 0…+2 градуса, днем +7…+9 градусов. На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью -1…-7 градусов, днем 0…+7 градусов. В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью -1…-7 градусов, днем 0…+6 градусов. На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью -1…-7 градусов, днем 0…+6 градусов. На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью -2…+4 градуса, в Запорожье 0…-5 градусов, днем +3…+10 градусов. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +5…+10 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью +2…+4 градуса, днем +8…+10 градусов. Карта: "Укргидрометцентр" Как сообщали Українські Новини, синоптик рассказал, что в ноябре украинцев ждут снегопады и сильные морозы.Кроме того, синоптики рассказали о погоде зимой.