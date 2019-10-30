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  • Данія дозволила прокласти "Північний потік-2" на своїй території
30 жовтня 2019, середа, 15:18 4
Світ 2019-10-30T15:45:02+02:00
Українські Новини
Данія дозволила прокласти "Північний потік-2" на своїй території

Данія дозволила прокласти "Північний потік-2" на своїй території

Газпром, Північне сяйво, Данія
Північний потік-2. Фото: sdelanounas.ru
Північний потік-2. Фото: sdelanounas.ru

Данія дозволила будівництво російського магістрального газопроводу "Північний потік-2" у своїх водах.

Про це йдеться в повідомленні Енергетичного агентства Данії, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням агентства, мова йде про ділянку "Північного потоку-2" на континентальному шельфі Данії до південно-схід від Борнхольма в Балтійському морі.

"Данія зобов'язана дозволити будівництво транзитних трубопроводів з урахуванням ресурсів і навколишнього середовища і, якщо необхідно, вказати маршрут, за яким такі трубопроводи повинні бути прокладені", - йдеться в ньому.

Як повідомляли Українські Новини, на думку Міністра закордонних справ Німеччини, будівництво "Північного потоку-2" з Росії в Німеччину вже не зупинять навіть санкції США.

Сенатори США готують нові санкції проти Росії через "Північний потік-2" а також прийняли законопроект проти будівництва "Північного Потоку-2".

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